Ile Maurice: Deuxième charge provisoire rayée contre les cinq suspects

La deuxième charge provisoire de using fake profile a été rayée hier en cour de district de Port-Louis. Elle visait Sherry Singh, ex-CEO de Mauritius Telecom, Nadeem Varsally, réalisateur et créateur de la page Crazy TV sur Facebook, Jameer Yeadally, ancien attaché de presse du ministre Anwar Husnoo, Kaviraj Ramjhuria, et Leevy Frivet, membre de la cellule de communication de One Moris. Ce dénouement intervient à la suite d'une motion de leurs avocats pour rayer la charge provisoire. Le représentant du bureau du DPP n'a ainsi pas objecté à la motion.

Ils avaient tous été arrêtés par la Special Striking Team (SST) dans l'enquête sur les bandes sonores de Missie Moustass. Leur arrestation avait fait suite à la plainte de Yassin Buglow, ex-membre de One Moris, qui avait relaté à la police avoir vu des individus manipuler des vidéos dans le bureau de Sherry Singh lors de ses rencontres avec ce dernier. Deux accusations provisoires avaient été retenues contre eux. À noter que la première charge provisoire de terrorisme a été rayée contre eux 48 heures après leur arrestation.

À sa sortie du tribunal, Sherry Singh a dit qu'il s'attendait à ce que cette accusation provisoire soit rayée et que ce n'était qu'une question de temps car la police avait procédé à des arrestations sans preuves. Toutefois, il se dit concerné que certains policiers qui n'ont pas agi correctement soient toujours en poste. Il lance donc un appel au commissaire de police afin que les enquêteurs concernés ne soient plus impliqués dans cette affaire et qu'une nouvelle équipe soit constituée.

Nadeem Varsally était représenté par Me Lovena Sowkhee, Jameer Yeadally par Me Shameer Hussenbocus, Leevy Frivet par Me Jean Claude Bibi et Sherry Singh par Meᣵ Urmila Boolell SC et Rouben Mooroongapillay.