Sénégal: Kolda - Les patrouilles mixtes sénégalo-gambienne, affrontements à Madina Gounass, actualités phares en 2024

Kolda — L'organisation de patrouilles mixtes transfrontalières entre les armées sénégalaise et gambienne, les affrontements à Madina Gounass entre deux communautés religieuses sont, entre autres, faits saillants de l'actualité dans la région de Kolda (sud) en 2024.

En septembre 2024, les armées sénégalaise et gambienne ont organisé des patrouilles mixtes transfrontalières dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays.

L'initiative d'organiser des patrouilles mixtes répond à la volonté des chefs d'états-majors des deux pays suite à leur rencontre, au mois de janvier à Ziguinchor et en juillet à Banjul (Gambie).

Ces patrouilles mixtes visent à défendre l'intégrité territoriale, la sécurité des personnes et des biens, et à assurer la protection des ressources situées de part et d'autre de la frontière entre les deux Etats.

De même, la zone militaire numéro six, formée des régions de Kolda et Sédhiou, a organisé, début décembre, la fête patronale du 6e bataillon d'infanterie. « La citoyenneté au Fouladou. Quelle partition pour le 6e bataillon ? » était le thème de cette activité à laquelle ont pris part des officiers militaires gambiens.

En juin 2024, les soldats de l'économie ont saisi 108 kilogrammes de cocaïne à Kalifourou dans le département de Vélingara.

La subdivision régionale des douanes de Kolda a aussi procédé en décembre à l'incinération de produits prohibés et de faux billets d'une contre-valeur de plus de 10 milliards de francs CFA. Ces divers produits prohibés ont été saisis par ses unités entre janvier 2023 et novembre 2024.

La région de Kolda n'a pas été épargnée par des manifestations politiques entre février et mars 2024.

D'importants dégâts matériels ont été enregistrés.

Le parti Pastef a gagné largement le scrutin présidentiel de mars 2024 dans les trois départements de la région. Une première dans l'histoire politique du Fouladou.

Des affrontements ont opposé deux communautés religieuses de Médina Gounass, dans le département de Vélingara, en juin 2024, faisant un mort, des blessés, des dégâts matériels et des arrestations.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, en déplacement à Madina Gounass, avait insisté pour un retour au calme et à la sérénité dans la cité religieuse, où la prière de l'Aïd-el-Kebir avait été émaillée de violences.

Jean-Baptiste Tine avait rencontré les khalifes généraux de Madina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba, et du Fouladou, Thierno Mounirou Baldé.

La ville de Kolda a abrité, en septembre 2024, la cérémonie officielle du mois national de l'alphabétisation présidée par le ministre de l'Education nationale, Moustapha Mamba Guirassy.