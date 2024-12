Madagascar: Infrastructures énergétiques - Des avancées prometteuses dans le Vakinankaratra

La transition énergétique continue de prendre de l'ampleur grâce à des initiatives axées sur les énergies renouvelables et l'accès à l'électricité pour les zones rurales.

Le projet Least-cost electricity access development project (LEAD), soutenu par la Banque mondiale, a récemment marqué une étape importante dans la région Vakinankaratra.

Deux projets d'envergure, visant à améliorer l'accès à l'électricité dans cette région clé, viennent d'être finalisés. La commune rurale d'Antohobe, dans le district de Betafo, a inauguré un nouveau système de production d'électricité alimenté par l'énergie solaire. Ce projet, doté d'une capacité de 3,5 KWc, alimente désormais le Centre de santé de base (CSB I) de Matielona.

Cette initiative s'inscrit dans une ambition nationale d'équiper 500 CSB à travers le pays avec des solutions énergétiques renouvelables. L'objectif est double : garantir un accès à l'électricité aux structures de santé et améliorer les conditions de vie des populations rurales. Grâce à cette installation, les habitants de Matielona bénéficient désormais d'un meilleur accès aux soins, avec des infrastructures énergétiques fiables permettant l'éclairage, la conservation des médicaments et l'utilisation d'équipements médicaux essentiels.

Extension du réseau

Toujours dans la région du Vakinankaratra, la commune rurale d'Andranomanelatra a vu l'achèvement à 100 % des travaux d'extension de son réseau électrique. Ce projet a permis la mise en place d'une ligne de 6,01 km, dont 2,57 km en moyenne tension (MT) et 3,57 km en basse tension (BT). 91 poteaux en béton ont été installés (22 pour la MT et 69 pour la BT), accompagnés d'un transformateur de 160 KVA. Cette infrastructure permettra, prochainement, la distribution de l'électricité dans plusieurs localités environnantes, notamment Miarinkofeno, Anosimboahangy Centre, Mahandrimirotra, Fiantsonana et Amparihivola. Une fois le réseau opérationnel, ces zones bénéficieront d'un accès élargi à l'électricité, soutenant le développement économique local et améliorant la qualité de vie des habitants.

Objectif ambitieux

Ces projets s'inscrivent dans une stratégie nationale plus vaste, soutenue par le projet LEAD, visant à augmenter le taux de population bénéficiant de l'électricité, tout en promouvant l'usage des énergies renouvelables. En priorisant les zones rurales souvent délaissées, Madagascar ambitionne de réduire les inégalités énergétiques et de contribuer à un développement durable.

Le soutien de la Banque mondiale dans ces initiatives est crucial pour surmonter les défis logistiques et financiers liés à l'extension des infrastructures électriques dans les régions enclavées. Ces avancées promettent d'avoir un impact significatif sur le quotidien des populations, tout en soutenant les objectifs environnementaux du pays. Avec ces réalisations, Madagascar se rapproche progressivement de son objectif de rendre l'énergie accessible au plus grand nombre, un pas important vers un développement inclusif et durable.