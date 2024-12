Madagascar: Jeu d'échecs - « Une saison inoubliable » pour Toavina Razanadrakotoarisoa

Toavina Razanadrakotoarisoa, jeune joueur d'échecs malgache, a qualifié son année 2024 d'inoubliable. Couronnée de titres nationaux et internationaux, sa saison a débuté en février avec l'obtention du titre de Maître FIDE et s'est achevée par une brillante victoire en tant que champion de Madagascar en parties rapides.

Sur les réseaux sociaux, il a exprimé sa gratitude envers ceux qui ont contribué à ses succès : « Cette année a été une aventure incroyable, marquée par des défis, des victoires, des moments de doute et de joie. Grâce à un travail acharné, une préparation sans relâche et surtout un soutien sans faille de ma famille, de mes coéquipiers, de mon club et de mes fans, j'ai pu atteindre de nouveaux sommets. »

Son palmarès individuel en 2024 est impressionnant : double champion de Madagascar en parties classiques et rapides, vice-champion national en Blitz, vice-champion d'Afrique de la Zone 4.4, et lauréat de quatre trophées lors de tournois dans la ligue Analamanga (Grand Prix, Classique, Rapide et Blitz). Il a également remporté le tournoi de clôture CGM.

Toavina a également souligné la fierté d'avoir représenté son pays avec ses coéquipiers lors de la 45e Olympiade mondiale d'échecs de la FIDE, qui s'est déroulée à Budapest, en Hongrie, en 2024. « Je suis fier de chaque étape franchie, et chaque victoire me rappelle l'importance de ne jamais lâcher prise. Je me tourne désormais vers l'avenir avec la même détermination, prêt à relever de nouveaux défis et à continuer de vous rendre fiers », peut-on encore lire dans sa publication.