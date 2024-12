Madagascar: Économie bleue - L'édition 2025 du Forum des jeunes africains prévue à Toliara en avril

La région Atsimo-Andrefana se prépare à devenir le centre névralgique de l'économie bleue africaine. Du 17 au 19 avril 2025, Toliara recevra la deuxième édition du Forum des jeunes africains sur l'Économie bleue.

Un événement d'envergure continentale qui s'inscrit dans la dynamique de promotion d'une gestion durable des ressources marines et côtières. C'est ce que représente ce Forum, une initiative validée par le Conseil des ministres le 18 décembre dernier, et qui réunira 500 participants, dont 300 jeunes provenant de divers pays africains. Cet événement, organisé sous l'égide du ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Paubert Tsimanaoraty Mahatante, vise à inspirer une nouvelle génération de leaders dans ce domaine stratégique pour le développement du continent.

Les premières réunions préparatoires ont permis de poser les jalons de cet événement, avec un accent particulier sur la coordination logistique. À travers des discussions en présence des partenaires locaux et internationaux, les enjeux liés à l'accueil des participants, à la restauration et à la mise à disposition des infrastructures ont été soulevés. Ces échanges ont également mis en avant la nécessité d'embellir et de sécuriser Toliara, afin d'offrir un cadre propice à cet événement de haut niveau.

Fort potentiel

Les autorités locales, sous la direction du gouverneur de la région, sont pleinement mobilisées pour répondre aux attentes. Une première rencontre avec les responsables régionaux est prévue début janvier, avant une concertation élargie à tous les acteurs impliqués dans le secteur de l'économie bleue.

En accueillant ce forum, Madagascar espère renforcer sa position sur la scène internationale en matière d'économie bleue et mettre en lumière le potentiel de Toliara, ville emblématique du sud-ouest de l'île. Cet événement promet de devenir un moment charnière pour la jeunesse africaine et pour la valorisation durable des ressources marines du continent.