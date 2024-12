Madagascar: Tsingy rouges - Un joyau naturel accueillant près de 9 000 visiteurs par an

Les Tsingy rouges d'Irodo localisés à 62 km de la ville de Diégo Suarez dans la région DIANA sont constitués d'une formation rocheuse composée de grès, calcaire, marne et de latérite riche en oxyde de fer donnant leur couleur rouge.

Ce site touristique a été aménagé par le projet PIC (Pôles intégrés de croissance) en 2019 dans le cadre de l'appui à la diversification des produits touristiques de la région DIANA. On lui confère également un air de Far West. Ce joyau naturel témoignant du potentiel considérable de la destination Madagascar en matière de tourisme durable et d'écotourisme, accueille chaque année à peu près 9 000 visiteurs, a-t-on appris.

Actuellement, ce projet du gouvernement financé par la Banque mondiale procède aux travaux de réhabilitation des infrastructures qui ont été endommagées suite au passage du cyclone Gamane dernièrement à Antsiranana. L'objectif consiste à garantir l'accès sécurisé et une expérience de qualité pour les visiteurs, a-t-on évoqué.

Approche inclusive

Tout récemment, l'équipe du projet PIC conduite par son coordonnateur national, Ladislas Adrien Rakotondrazaka a accompagné l'ambassadeur de Chine à Madagascar, SEM Ji Ping ; et l'ambassadrice d'Égypte à Madagascar, SEMme Rabab Said Abdou Abdelhadi ; ainsi que leurs collaborateurs pour la visite des Tsingy Rouges. Ces visiteurs n'ont pas caché leur admiration unanime sur la beauté remarquable de ce site touristique.

Ils ont ainsi souligné l'importance de tels investissements pour promouvoir le tourisme et renforcer l'attractivité de la région. Il est à noter que le site des Tsingy rouges est géré par un groupement d'intérêt économique. Ce qui reflète une approche inclusive et participative, étant donné que ce GIE regroupe plusieurs acteurs locaux dont entre autres, la région de DIANA, la direction régionale du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, de l'Office régional du tourisme de Diégo Suarez, de la commune rurale d'Ankarongana qui abrite le site.

Valorisation des Tsingy

Ce n'est pas tout ! Les communautés locales représentées par le VOI (Vondron'Olona Ifotony) s'impliquent également dans la gouvernance locale de ce joyau naturel pour sa meilleure préservation. D'ailleurs, elles tirent les retombées économiques positives de l'exploitation de ce site touristique puisque les recettes obtenues depuis un certain temps ont été allouées à la construction d'écoles et de centres de santé de base au sein de leur communauté. La valorisation des Tsingy rouges a ainsi contribué au développement socio-économique de la région.

En effet, les communautés locales ont pu commercialiser les produits du terroir aux touristes aussi bien nationaux qu'internationaux visitant les lieux. Comme à l'accoutumée, ces derniers ont reçu un accueil chaleureux de la part de la population locale. En tout, le site des Tsingy rouges incarne une réussite exemplaire en matière de tourisme durable et inclusif, renforçant l'identité culturelle et naturelle unique de la région Diana, a-t-on soulevé.

2 146 croisiéristes

Il est à rappeler que la baie de Diego Suarez a accueilli le majestueux bâteau de croisière Norwegian Sky le 16 décembre 2024. En provenance de Pointe des Galets, la Réunion, le Norwegian Dawn a transporté 2 146 croisiéristes et 1 006 membres d'équipage à son bord. Lors de son escale à Diégo, les passagers ont débarqué dans le dessein de découvrir les sites emblématiques de la région dont entre autres, le Pain de Sucre, la Montagne des Français, les Tsingy rouges, les trois Baies, la plage de Ramena, ainsi que le charme de la ville. Des croisiéristes ont ainsi eu l'occasion de découvrir les Tsingy rouges.

C'était une journée riche en découvertes, en rencontres et en sourires pour les visiteurs venus explorer les merveilles de la région, a-t-on appris. Outre les excursions sur mesure organisées en faveur de ces touristes internationaux, des stands d'artisanat local ont enrichi leur visite à Antsiranana. Ce qui a offert aux croisiéristes un aperçu authentique de la culture et des paysages locaux. De leur côté, les acteurs opérant dans les secteurs du tourisme et de l'artisanat ont saisi la belle opportunité de cette première touchée d'un bateau de croisière dans leur région. Chacun en tire ainsi profit.