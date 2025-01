Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 01 janvier 2025

Sénégal : Discours à la Nation – Le PR Faye annonce le Plan Diomaye pour la Casamance afin de soutenir le processus de paix

« Aucun changement, aucune rupture n’est possible dans un environnement de corruption endémique. Si nous voulons le changement, nous devrons résolument être prêts à nous réformer nous-mêmes, dans nos comportements face au bien public et dans notre manière de servir la collectivité ». Ces propos ont été tenus ce 31 décembre 2024 par SEM Bassirou Diomaye Diakhar Faye lors de son discours à la Nation à l’occasion du nouvel an.

Ce même moment a permis au Président de la République de réaffirmer son engagement et sa dévotion en faveur de la paix définitive en Casamance, qui, selon lui, constitue l’une des priorités de l’État.

Dans cette perspective, « j’ai initié le Plan Diomaye pour la Casamance (PDC) afin d’accompagner le retour des populations déplacées et de soutenir le processus de paix en Casamance », a déclaré le Président Faye. (Source allAfrica)

Présidentielles 2025 au Cameroun : Paul Biya se dit prêt !

Dans son adresse à la Nation ce mardi 31 décembre, le Chef de l’Etat du Cameroun, après 41 ans de règne, s’est dit prêt continuer à « servir » les Camerounais.

Ce 31 décembre 2024, Paul BIYA était encore face à ses compatriotes pour leur faire le bilan de l’année écoulée, avec un accent sur les réalisations et les défis rencontrés. Le Chef de l’Etat a aussi évoqué les perspectives de l’année 2025 commence dans quelques heures seulement.

Après avoir annoncé les échéances électorales de cette année, notamment les élections présidentielles, Paul BIYA a fait un clin d’œil rassurant aux militants et sympathisants du RDPC dont il est le candidat naturel, lesquels, l’ont, le 06 novembre dernier, massivement appelé à se représenter à sa propre succession lors des élections présidentielles de 2025. (Source Lebledparle)

Messe de Noël : Le cardinal Ambongo compare la RDC à un "enfer sur Terre"

Le cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, a dénoncé la situation en République démocratique du Congo lors de la messe de Noël. Il a interpellé les autorités sur leur responsabilité face à l’inflation, l’insécurité et la situation à l’est du pays, où le groupe M23 progresse.

Selon lui, la misère est encore plus criante dans les provinces, où les Congolais souffrent au quotidien. Il a interpellé les autorités : « Que faites-vous pour votre peuple ? », les exhortant à prendre des mesures concrètes pour mettre fin à la souffrance du peuple et à la situation de crise à l'est du pays. (Source africanews)

Gabon : Les voeux d’espoir et d’unité nationale de Brice Laccruche Alihanga pour 2025

Alors que l’année 2025 approche à grands pas, l’ancien directeur de cabinet du président de la République, Brice Laccruche Alihanga, a adressé un message empreint d’optimisme et de résilience à ses compatriotes. Libéré récemment après des années de détention, il a profité de cette occasion pour transmettre ses vœux et réfléchir aux enjeux collectifs et individuels qui attendent les Gabonais.

Un message de résilience et de gratitude. Brice Laccruche Alihanga, qui a traversé une période tumultueuse marquée par des accusations judiciaires et une incarcération prolongée, s’est dit reconnaissant pour sa liberté recouvrée. « Autrefois confronté à des défis oppressants, j’ai été libéré par la grâce de Dieu, retrouvant ainsi progressivement la force d’avancer avec sérénité et espoir », a-t-il déclaré. Ce message, empreint d’émotion, est une invitation à transcender les épreuves personnelles et à bâtir un avenir plus harmonieux. (Source GabonMediaTime)

Haine religieuse : Bamako, deux imams auditionnés par le Procureur anti-cybercriminalité

Les imams Mahi Ouattara et Abdoulaye Koïta ont été auditionnés, ce mardi 31 décembre 2024, par le Procureur de la lutte contre la Cybercriminalité. Une audition sous forte pression populaire qui s’est achevée par la libération des deux imams qui ont, par la suite, fait une déclaration pour « apaiser » la tension.

« Nous appelons les uns et les autres au calme et à la retenue », a indiqué le speaker à l’issue de la rencontre à la mosquée Imam Abdoulaye Koïta. Selon ce dernier, « le prophète SWS a enduré pire pour la religion de Dieu ». Une déclaration faite en présence des deux imams qui étaient quelques instants plus tôt devant le procureur de la cybercriminalité, gendarme des réseaux sociaux au Mali. (Source maliweb)

Ridah Ben Saleh al-Yazidi emprisonné depuis 22 ans à Guantanamo remis à la Tunisie

Il était l’un des tout premiers détenus envoyés à la prison de Guantanamo. Ridah Ben Saleh al-Yazidi a été remis, par les Américains, aux autorités de son pays natal, la Tunisie. Il n’avait jamais été condamné.

Ridah Ben Saleh Al-Yazidi a passé 22 ans derrière les barreaux. Arrivé à Guantanamo le jour de l’ouverture de cette prison militaire américaine, basée à Cuba. Il avait été arrêté dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001 près de la frontière entre le Pakistan et l’Afghanistan.

Aujourd’hui âgé de 59 ans, ce Tunisien n’a jamais eu droit à un procès et n’a jamais été officiellement inculpé ou condamné pour terrorisme. (Source RFI)

Le Bénin dénonce les propos du chef du régime de Niamey, convoque la chargée d'Affaires du Niger

Le ministère béninois des Affaires étrangères a dénoncé mardi les propos du chef du régime militaire du Niger accusant le Bénin d’implication dans des actes terroristes, et convoqué la chargée d’affaires du Niger "pour clarifications".

Dans un entretien diffusé à la télévision publique au Niger le 25 décembre, le général nigérien Abdourahamane Tchiani, a accusé le Bénin de servir de base arrière à des terroristes et de vouloir déstabiliser son pays. Le chef de la diplomatie béninoise Olushegun Bakari a officiellement protesté contre les propos du général Tchiani dans un courrier adressé au ministre des Affaires étrangères du Niger, a appris de source diplomatique. (Source VOA Afrique)

En Côte d’Ivoire, la tenue d’un chanteur suscite une vague d’homophobie

L’influenceur et chanteur ivoirien Stéphane Sacré, connu sous le nom L’Excès, a dû présenter des excuses publiques face à la violence de la polémique. La Côte d’Ivoire est un des rares pays ouest-africains où l’homosexualité n’est pas criminalisée.

Une tenue portée sur scène par l’influenceur et chanteur Stéphane Sacré lors de sa prestation au festival Mother Africa, à Abidjan, samedi 28 décembre, a été à l’origine d’une vaste campagne homophobe sur les réseaux sociaux. Appelé sur scène, Stéphane Sacré, connu sous son nom d’artiste L’Excès, a interprété son dernier single, Sessy, déformation du mot anglais « sexy ». (Source Lemonde Afrique)

Le Président tchadien réaffirme son engagement pour la sécurité nationale

Dans son message à la Nation à l’occasion du nouvel an, le président tchadien Mahamat Idriss Deby Itno a réaffirmé la priorité accordée à la sécurité nationale, rappelant notamment la riposte face à l’attaque de Boko Haram en octobre dernier.

« Soldat et patriote, je ne vais jamais renier à mon engagement à vous protéger et à défendre l’intégrité territorial de notre pays », a déclaré le chef de l’État tchadien.

Le président a souligné les avancées en matière de réorganisation sécuritaire, avec notamment l’unification du commandement des forces de sécurité intérieure. « Nous avons mis les trois composantes de la sécurité intérieure, à savoir la Gendarmerie Nationale, la Police Nationale, la Garde Nationale et Nomade sous le commandement unifié du Ministère en charge de la Sécurité Publique », a-t-il précisé. (Source apanews)

Assemblée nationale en Côte d'Ivoire : Bilan et perspectives au cœur du discours de clôture d'Adama Bictogo

Lors de la cérémonie solennelle de clôture de la session ordinaire de l’Assemblée nationale, ce mardi 31 décembre 2024, le président Adama Bictogo a prononcé un discours de reconnaissance, de réalisme et d’ambitions. Se tenant à l’Hémicycle en cette fin d'année 2024, il a salué la contribution des institutions nationales et des partenaires internationaux, tout en faisant un bilan exhaustif des travaux parlementaires.

Adama Bictogo a ouvert son allocution en exprimant sa gratitude à l’endroit des personnalités présentes, notamment le Haut Représentant du Président de la République, Gilbert Koné Kafana, pour traduire à Alassane Ouattara l’admiration des parlementaires face aux transformations majeures opérées dans le pays. (Source fratmat)