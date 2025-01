Gabon: 'L'année 2024 a posé les fondations - 2025 sera l'année de la consolidation et du renouveau'

Le président Brice Clotaire Oligui Nguema s'est adressé aux Gabonais ce 31 décembre 2024 à Makokou, capitale provinciale de l'Ogooué-Ivindo. Dans ce discours à la nation, le chef de l'Etat, a non seulement souhaité ses voeux les meilleurs à ses compatriotes, mais a surtout annoncé le début de trois (3) grands projets d'avenir prioritaires pour la République gabonaise. Des projets qui débuteront au cours de l'année 2025. Il s'agit du port en eau profonde de Mayumba, de la ligne de chemin de fer Belinga-Bouée-Mayumba et du barrage hydroélectrique de Booué. Ces différents chantiers seront créateurs de 163.000 emplois pour les jeunes.

Gabonaises, Gabonais, Mes chers compatriotes,

À l'aube de cette nouvelle année 2025, alors que s'achève une période historique pour notre nation, je voudrais tout d'abord vous souhaiter mes meilleurs voeux de santé, de paix et de prospérité.

L'année 2024 a également été marquée par des pertes douloureuses. Nombreux d'entre vous ont vu partir des êtres chers, laissant un vide profond dans le coeur.

Je tiens à vous exprimer toute ma compassion et mes sincères pensées les plus chaleureuses vous accompagnent.

Gabonaises Gabonais,

Je m'adresse à vous avec gravité et espoir. Gravité face aux défis que nous devons encore relever, mais espoir au regard du chemin parcouru ensemble depuis le 30 août 2023.

Il y a seize (16) mois, le Gabon entamait une nouvelle page de son histoire. Cette Transition que j'ai l'honneur de conduire n'est pas une simple parenthèse, mais une refondation nécessaire de notre République qui se poursuivra même au-delà de la Transition.

Mes chers compatriotes,

L'état de notre nation mérite une attention particulière. Je peux vous l'affirmer avec force que le Gabon se remet debout, uni et déterminé. La paix, ce bien précieux sans lequel rien n'est possible, règne sur l'ensemble de notre territoire.

Cette paix, nous devons la préserver comme la prunelle de nos yeux.

Notre unité nationale, forgée dans la diversité de nos neuf (9) provinces, s'est renforcée pendant cette période de Transition. Les tensions du passé laissent place à une solidarité nouvelle entre tous les Gabonais.

J'observe avec satisfaction que les différences ethniques, jadis instrumentalisées s'effacent au profit d'une identité nationale plus forte et plus fraternelle. La justice sociale n'est pas qu'un slogan. Elle repose sur la dignité humaine et la solidarité.

Les décisions prises par le gouvernement de Transition en témoignent : réduction du train de vie de l'État, lutte implacable contre la corruption, redistribution plus équitable des richesses nationales.

Chaque Gabonais doit avoir sa juste part de la richesse, selon le principe de la destination universelle des biens. Je m'y engage avec la grâce de Dieu et votre soutien.

Les acquis démocratiques sont désormais sanctuarisés. Les nostalgiques des vieilles habitudes doivent comprendre que le Gabon a définitivement tourné la page de l'arbitraire et de la mal gouvernance.

À nos partenaires internationaux, aux amis du Gabon, aux personnes de bonne volonté et aux investisseurs, je réitère notre engagement total à respecter nos accords et le droit international.

Le Gabon est plus que jamais une terre d'opportunités. Notre stabilité politique, notre position géographique, nos ressources naturelles et notre capital humain font de notre pays une destination stratégique pour les investissements. Les réformes engagées renforcent la transparence et la sécurité juridique des affaires. J'invite solennellement les investisseurs du monde entier à faire confiance à ce Gabon nouveau qui se construit.

La démocratie que nous bâtissons n'est pas une façade. Elle s'enracine dans nos Institutions Restaurées, dans notre justice indépendante, dans notre presse libre, et dans le dialogue permanent que nous entretenons avec toutes les forces vives de la nation.

Gabonaises, Gabonais, mes chers Compatriotes,

Permettez-moi ce soir de vous présenter un bilan sincère de notre action et de partager avec vous notre vision pour l'avenir.

Notre première mission était de restaurer les fondements d'une démocratie solide.

Le Référendum Constitutionnel que nous avons organisé le 16 novembre dernier a marqué une étape importante.

Pour la première fois, les Gabonais ont pu s'exprimer librement sur les Institutions qui les gouvernent. La bonne participation, avec des débats constructifs exemplaires et le déroulement paisible de cette consultation témoignent de notre volonté collective de doter notre pays d'Institutions fortes et démocratiques.

Sur le plan des infrastructures, nous avons priorisé les chantiers essentiels. La réhabilitation de nos routes nationales, des voiries urbaines, la modernisation de nos hôpitaux et la construction d'écoles répondent à vos besoins quotidiens. Ces travaux, réalisés dans la transparence, créent des emplois et stimulent notre économie.

Ma récente tournée républicaine à travers nos neuf (9) provinces m'a permis d'être à votre écoute, de constater vos réalités quotidiennes et d'agir concrètement.

Mes chers compatriotes,

Pour l'année 2025, nos priorités sont claires :

Premièrement, la fin de la Transition sera marquée par des élections libres et transparentes. Le calendrier sera strictement respecté. Notre démocratie en sortira renforcée. A cet effet, j'invite tous les citoyens en âge de voter à s'inscrire massivement sur les listes électorales conforment aux prescriptions du ministère de l'Intérieur en charge de l'organisation des élections. La révision de notre fichier électoral est l'affaire de tous.

Deuxièmement, notre plan de relance économique s'intensifiera. Les investissements dans l'agriculture, le transport, le tourisme, le numérique et l'industrie créeront de nouvelles opportunités. Tout comme nous l'avons fait pour ASSALA, Fly Gabon et CECAGADIS, je vous annonce le retour de le Société Nationale des Bois du Gabon (SNBG) dans le patrimoine de l'Etat. D'autres secteurs suivront dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Troisièmement, nous lançons un nouveau pacte environnemental. Le Gabon restera un leader de la préservation forestière tout en développant une économie verte créatrice d'emplois. Aussi, dans le respect des engagements de la République Gabonaise, de maintenir la neutralité carbone de notre pays en 2050 et au-delà conformément à l'accord de Paris, nous mettrons en place un cadre juridique nous permettant désormais de collecter les contributions carbones des compagnies aériennes et maritimes survolant le ciel gabonais et traversant nos eaux.

Sur la scène internationale, notre voix porte à nouveau. Le succès diplomatique marqué par nos récentes visites à l'ONU, à l'Union Européenne, et l'avènement d'un compatriote à la tête de l'ASECNA en est une parfaire illustration. Elle marque par la même occasion le retour du Gabon sur la scène des nations respectées et consacre sa posture parmi les forces de proposition du continent.

Concernant notre sécurité, la modernisation de nos forces de défense et de sécurité se poursuit. La stabilité régionale et la protection de nos frontières sont assurées et un accent particulier sera mis pour la protection des biens et des personnes. La lutte contre la petite délinquance et le grand banditisme sera renforcée avec plus de moyens.

La restauration des institutions passe aussi par une revue d'ensemble dans un esprit patriotique à la restitution de nos valeurs et de l'éthique qui ont été des fléaux majeurs dans notre pays.

Mes chers compatriotes,

L'année 2024 a posé les fondations. 2025 sera l'année de la consolidation et du renouveau. Notre nation se relève, plus forte et plus unie.

Je mesure vos attentes et vos espérances. Je connais aussi vos difficultés quotidiennes. Mais je vois surtout votre résilience et votre détermination.

Ensemble, nous bâtissons un Gabon nouveau, un Gabon de justice, de fraternité et de progrès. Un Gabon digne d'envie, rêvé par nos ancêtres et dont nos enfants seront fiers.

Ce soir, je vous annonce les trois (3) grands projets d'avenir prioritaires pour la République Gabonaise, qui débuteront au cours de l'année 2025. Il s'agit du port en eau profonde de Mayumba, de la ligne de chemin de fer Belinga-Bouée-Mayumba et du barrage hydroélectrique de Booué. Ces différents chantiers seront créateurs de 163.000 emplois pour les jeunes.

Je ne saurais terminer cette allocution sans adresser un message particulier à nos artistes et à notre jeunesse sportive. J'attends de vous une meilleure implication afin que vos résultats soient à la hauteur des attentes des gabonais dont vous êtes les ambassadeurs.

Gabonaises, Gabonais, Mes chers compatriotes,

À toutes et à tous, ainsi qu'aux communautés des pays amis installés chez nous, je souhaite une excellente année 2025. Que cette année nouvelle soit pour vous et vos familles une année pleine de joie, d'opportunités et de progrès personnel.

Que Dieu Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances, Créateur du ciel et de la terre, continue de veiller sur chacun d'entre nous et sur notre beau pays le Gabon.

Bonne et heureuse année 2025.

Peuple Gabonais, uni dans la concorde c'est enfin notre essor vers la félicité.

Honneur et fidélité à la Patrie. Je vous remercie.