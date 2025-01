Angola: Amélioration de l'accès à l'éducation en 2024

Luanda — L'ouverture de 80 nouvelles écoles en Angola, représentant 729 salles de classe supplémentaires, a favorisé un meilleur accès à l'éducation et réduit le surpeuplement des classes.

L'augmentation du nombre d'écoles en Angola, qui était initialement de 12.547, est le résultat de l'investissement de l'Exécutif dans le secteur, considéré comme la base de la création d'une société développée, capable d'améliorer la qualité et de moderniser l'éducation, en un monde de plus en plus compétitif et en transformation permanente.

L'année scolaire 2024/2025 compte 237. 689 étudiants de plus par rapport à 2023/2024, portant le nombre d'inscriptions dans l'enseignement général à 9.253.713. Selon les données officielles, la disponibilité pour l'initiation et la 1ère classe a été fixée à 1.600.000 places, pour la première entrée.

L'augmentation du nombre de salles de classe s'est accompagnée de l'entrée de 8.653 nouveaux enseignants, pour la plupart jeunes, à la suite de concours publics organisés dans le secteur. Au cours de l'année scolaire 2023/2024, l'Angola comptait 204.703 enseignants, alors que cette année, il y a 213.356 enseignants dans les différentes écoles.

Les équipements scolaires, notamment les pupitres, ont également fait l'objet d'une attention particulière de la part de l'Exécutif, dans le cadre des efforts visant à améliorer le secteur de l'Éducation en général. Le Gouvernement soutient les enfants des familles les plus nécessiteuses à travers le Programme de cantines scolaires qui, l'année dernière, a bénéficié à un peu plus d'un million d'élèves.

Les repas scolaires, dans le cadre du Programme de cantine scolaire, bénéficieront d'une allocation budgétaire plus importante afin que, progressivement, tous les enfants du système éducatif public puissent en bénéficier.

Les données démontrent que, dans les endroits où ce programme est mis en oeuvre, on observe une fréquentation scolaire plus élevée, un taux de réussite scolaire plus élevé et un faible taux d'abandon scolaire.

Toujours dans le domaine du soutien social scolaire, se distingue la contribution essentielle du Projet d'autonomisation et d'apprentissage des filles pour tous (PAT II), en soutenant les filles dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive.

Le projet prévoit d'offrir des bourses pour réduire les coûts aux familles dont les enfants fréquentent le 1er cycle de l'enseignement secondaire, couvrant environ 900 mille élèves d'ici 2025. La fin de l'année a également été marquée par l'approbation du Plan national pour la lecture, qui vise à encourager la lecture et à élever le niveau d'alphabétisation des élèves des différents sous-systèmes.

Le projet prévoit de servir plus de deux millions d'étudiants d'ici 2027.