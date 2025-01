Afrique: Le Sénégal rêve d'un grand chelem en 2025

Tout frais qualifié pour le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2024, le Sénégal s'apprête à vivre une année 2025 historique. Avec une présence assurée dans toutes les compétitions organisées par la Confédération africaine de football (CAF), les Lions et les Lionnes de la Teranga rêvent d'écrire une nouvelle page dorée de leur histoire.

Une qualification attendue pour le CHAN

En décembre, le Sénégal a décroché sa place pour le Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2024, qui se déroulera du 1er au 28 février 2025 entre le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Une victoire sans appel 3-0 contre le Libéria a confirmé la domination des Lions A', qui auront l'opportunité de défendre leur titre conquis en 2022.

Avec cette performance, le Sénégal s'assure une place dans les six grandes compétitions de la CAF prévues en 2025 : le CHAN, les CAN U17 et U20, la CAN féminine, et enfin la CAN masculine senior. Un exploit rarissime dans l'histoire du football africain.

Trois titres à défendre et des rêves à réaliser

Champion en titre dans trois catégories, le Sénégal cherchera à confirmer sa suprématie sur le continent. La Coupe d'Afrique des Nations U17 CAF TotalEnergies, qui se tiendra au Maroc du 30 mars au 19 avril 2025, ouvrira le bal. Juste après, les jeunes Lions de la CAN U20 tenteront de réitérer leur exploit de 2023 lors du tournoi prévu du 26 avril au 25 mai 2025 en Côte d'Ivoire.

L'équipe féminine sera également en lice pour sa première couronne continentale à la CAN féminine du 5 au 26 juillet 2025, au Maroc. Les coéquipières de Ndèye Awa Diakhaté auront à coeur de briller après des campagnes prometteuses dans les éditions précédentes.

Enfin, la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025, également prévue au Maroc, sera l'occasion pour les Lions de la Teranga de Pape Thiaw de renouer avec le succès continental. Après leur élimination en huitièmes de finale en 2023, une revanche est dejà à l'ordre du jour.

Une référence africaine en perspective

Durant la période 2022-2023, le Sénégal a établi un standard unique en Afrique : remporter quatre titres continentaux en un an. De la CAN senior remportée au Cameroun en 2022 à la CAN U20 en passant par le CHAN et la CAN de beach soccer, la nation de la Téranga avait imposé sa loi.

Aujourd'hui, le défi est immense, mais les ambitions sont à la hauteur. Avec des équipes préparées et des talents en émergence, le Sénégal vise un nouveau grand chelem, synonyme de domination incontestée sur le football africain. Un objectif réalisable qui fera rêver toute une nation.