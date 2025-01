Maroc: Béni Mellal - La DGSN met en place un important dispositif d'ordre et de sécurité à l'occasion du nouvel an

Béni Mellal — La préfecture de police de Béni Mellal a procédé, mardi, à la mise en place d'un important dispositif de sécurité destiné à garantir une meilleure sécurisation des fêtes de fin d'année et à renforcer la sûreté des citoyens et de leurs biens.

Ces mesures préventives et proactives ont pour objectifs de garantir un contrôle sécurisé de l'ensemble de la ville, de maintenir l'ordre public, de garantir la sûreté des citoyens, d'assurer la fluidité du trafic routier et de renforcer la sécurité des célébrations de fin d'année.

Ce dispositif comprend, ainsi, la mobilisation de l'ensemble des unités de police, forces de maintien de l'ordre public, police judiciaire, renseignements généraux, brigades anti-gangs, police montée ainsi que les unités régionales d'intervention dans un souci de renforcer le sentiment de sûreté chez les citoyens et de garantir une meilleure sécurisation des célébrations accompagnant cet événement.

Dans une déclaration à la MAP, le préfet de police de Béni Mellal, Tayb Ouali a rappelé que conformément aux directives du Directeur Général de la Sûreté Nationale (DGSN) et de la Surveillance du Territoire (DGST), il a été procédé à la mise en place d'un protocole sécuritaire comprenant la mobilisation de l'ensemble des moyens humains et logistiques ainsi que toutes les unités relevant de la préfecture de police de Béni Mellal dans un souci d'assurer une couverture sécuritaire globale de l'ensemble des quartiers et des axes centraux de la ville.

Il a été également procédé à la mobilisation d'un important dispositif humain dans le cadre des patrouilles mobiles, pédestres et équestres en plus du renforcement des barrages judiciaires, le but étant d'assurer une meilleure fluidité du trafic routier et d'éviter tout genre d'incident.

La mobilisation de taille des éléments de la Sûreté nationale à Béni Mellal, visant à renforcer le sentiment de sécurité chez les citoyens et à assurer le bon déroulement des festivités, a été fortement appréciée par les habitants la ville de Béni Mellal qui ont exprimé leur reconnaissance envers l'esprit d'abnégation, le sens aigu de responsabilité et l'engagement personnel dont font preuve constamment les éléments de la police et l'ensemble des forces de l'ordre.