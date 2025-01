Maroc: Taounate - 1.537 projets de près de 670 MDH réalisés par l'INDH entre 2019 et 2024

Taounate — L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) a réalisé, entre 2019 et 2024 à Taounate, quelque 1.537 projets et opérations pour une enveloppe globale de 669 millions de dirhams (MDH).

Selon des données présentées par le chef de la Division de l'Action Sociale (DAS) ) de la province de Taounate, Amin Naoufal Mjid, au cours d'une réunion mardi du Comité Provincial de Développement Humain (CPDH), l'INDH a contribué à hauteur de 98% au financement de ces projets répartis entre les quatre programmes de la phase 3 de l'Initiative.

Au cours de cette réunion présidée par le gouverneur de la province de Taounate, Saleh Daha, le CPDH a approuvé 93 propositions de projets dans le cadre de l'axe Appui à l'entreprenariat des jeunes du Programme d'amélioration des revenus et d'inclusion économique des jeunes (ARIEJ), pour un coût total de plus de 9,3 MDH, dont une contribution de 8,3 MDH de l'Initiative.

Sur les 603 idées soumises par les porteurs de projets, 129 ont été présélectionnées par le CPDH en coordination avec les responsables des comités locaux pour le développement humain.

Intervenant à cette occasion, le gouverneur de la province de Taounate a rappelé les orientations stratégiques de la troisième phase de l'INDH, lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 19 septembre 2018, qui constitue une démarche volontariste pour surmonter les obstacles au développement humain, en adoptant une approche holistique, proactive et innovante visant à consolider les acquis et à recentrer ses programmes en vue de promouvoir le capital humain, prendre en charge les jeunes générations et soutenir les groupes vulnérables, tout en adoptant une nouvelle génération d'initiatives génératrices de revenus et créatrices d'emplois.

M. Daha a également qualifié de "positif" et "remarquable" le bilan des réalisations de l'INDH au niveau de la province, notant que ces réalisations ont contribué à créer une dynamique au niveau économique, social et de développement, à travers notamment le soutien à la scolarisation et la lutte contre l'abandon scolaire, le rapprochement des services de santé des citoyens, l'amélioration de la santé maternelle et infantile, le soutien aux infrastructures et aux services sociaux de base, l'amélioration du revenu et de l'inclusion économique des jeunes et le soutien aux personnes en situation de vulnérabilité.

Le gouverneur a salué à cette occasion les efforts déployés par les parties prenantes afin que les projets programmés voient le jour, appelant à accélérer la cadence d'achèvement des projets, de sorte que les groupes cibles puissent bénéficier de ces actions dans les délais impartis.

A l'issue de cette réunion du CPDH, la troisième au titre de 2024, le gouverneur de la province de Taounate a procédé à la remise des clés de 8 bus de transport scolaire aux communes rurales d'Ourtzagh, Ain Aicha, Bouarouss, Galaz, Zrizer, Tamedit, El Bsabsa et Sidi Haj M'hamed.

Le gouverneur a également remis les clés de 2 ambulances aux communes de Tissa et Oulad Ayyad, et de 5 triporteurs équipés de kits de projets au profit des jeunes entrepreneurs, dont 2 triporteurs équipés de chariots mobiles pour la vente de fruits secs et de friandises, deux de restauration rapide, et un autre pour la vente de jus.

Ces projets ont nécessité un coût total d'environ 4,5 MDH dans le cadre du programme 3 d'Amélioration des revenus et de l'inclusion économique des jeunes et du programme 4 de Renforcement du capital humain des générations montantes de la troisième phase de l'INDH.