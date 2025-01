Maroc: L'ouvrage 'Nationalisme et élaboration du postulat identitaire de la nation au pays' de Aboulkacem El Khatir, une analyse de la construction identitaire nationale

Rabat — "Nationalisme et élaboration du postulat identitaire de la nation au Maroc" du chercheur et anthropologue Aboulkacem El Khatir, offre une analyse en profondeur de la construction du nationalisme marocain et de la place de l'amazighité dans ce processus.

Cet ouvrage de 358 pages, paru en 2021 dans le cadre des publications de l'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM), est scindé en deux parties : "Les matériaux du nationalisme : culture et toit politique ", et "Émergence du nationalisme et construction du postulat identitaire ".

Les parties qui forment cet ouvrage sont extraites d'une thèse de doctorat soutenue à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) de Paris et s'inscrivent dans le cadre des théories qui considèrent l'identité nationale comme le produit d'un postulat élaboré par les élites nationalistes, dans les limites de leur stratégie d'action, en vue de la réalisation politique du nationalisme, peut-on lire dans la quatrième de couverture de l'ouvrage.

"L'ouvrage s'intéresse également à l'expérience marocaine à travers la restitution du contexte de la mobilisation nationaliste et la détermination des conditions qui ont permis à une catégorie sociale précise d'être prédisposée à se transformer en élites nationalistes (...)", relève-t-on.

Cette publication, qui s'inspire des études anthropologiques sur l'origine du nationalisme et des nations ainsi que des résultats des historiens sociaux et socio-historiens sur les questions nationales en Europe, part du fait que la nation est une construction, explique l'auteur dans son introduction.

Et d'ajouter que "la compréhension des processus de la naissance et de l'imagination d'une nation ne peut se faire sans les mettre en rapport avec le nationalisme dont elle procède".

Pour sa part, la chercheuse Tassadit Yacine, souligne dans la préface du livre, que grâce au détour réflexif, Aboulkacem El Khatir, à partir de sa formation d'arabisant et en anthropologie, il a pu repenser la construction du nationalisme marocain et la manière avec laquelle la langue arabe et l'islam ont constitué les piliers dans cette fondation.

"Les archives marocaines et françaises, la lecture des anthropologues et historiens anglo-saxons ont permis de faire cette exploration en profondeur et de comprendre que le nationalisme est une étape décisive dans le processus de décolonisation mais sans l'être dans ce qui la définit en profondeur", relève-t-elle.