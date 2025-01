Libye: Des effets de la nouvelle donne politique en Syrie

Le rendez-vous manqué des élections générales en décembre 2022 en Libye a poussé le pays vers une nouvelle période de divisions et d'incertitude politique. Ce pays essuie toujours les effets de cette division et se retrouve avec deux gouvernements parallèles. Cette situation conduit les deux camps opposés de l'est et de l'ouest libyen à se repositionner et à sceller de nouvelles alliances régionales. Un nouvel exemple s'illustre par les développements récents en Syrie. Tripoli a dépêché samedi dernier une haute délégation à Damas afin d'inaugurer des relations avec le nouveau pouvoir islamiste syrien. Quant à Benghazi, elle a reçu, dimanche, le nouveau chef du renseignement égyptien, pour mener des discussions autour des « changements régionaux ».

Selon un communiqué des autorités de l'est libyen, alliées de l'Égypte, les discussions entre le chef du renseignement égyptien et le maréchal Haftar ont porté sur la répercussion des changements en Syrie sur le dossier libyen. Elles visaient « à coordonner les positions à venir » entre les deux parties.

À l'inverse, et pratiquement au même moment que la visite égyptienne à Benghazi, les autorités de Tripoli se sont dirigées vers Damas. Walid Ellafi, le ministre d'État chargé de la Communication et des affaires politiques, y était à la tête d'une haute délégation. Il a apporté son « total soutien » aux autorités syriennes de transition. Tripoli a insisté sur l'importance de la « coopération conjointe dans le domaine sécuritaire, militaire et énergétique » avec la nouvelle Syrie.

Les changements qui s'opèrent en Syrie imposent de nouveaux enjeux aux belligérants libyens ainsi qu'à l'Égypte. Le Caire est réticent face au nouveau pouvoir islamiste syrien, très lié à Ankara. Elle est en concurrence économique avec cette dernière en Libye et trouve que l'intervention militaire turque nourrit la division libyenne, ce qui menace directement sa sécurité.

En ce moment, la tension militaire est à nouveau palpable en Libye et risque d'exploser si une solution politique n'est pas avancée dans les mois à venir.