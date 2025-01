Mali: Assimi Goïta évoque une «année de la culture» dans ses voeux à la Nation

Dans son adresse à la Nation, présentée à la télévision nationale plus tôt dans la soirée, le général Assimi Goïta a rendu hommage aux pertes civiles et militaires, annoncé vouloir renforcer la lutte contre la corruption et mise en avant de la culture nationale. Un discours au cours duquel le président de la Transition n'a pas mentionné la tenue d'une quelconque élection.

Le président de la Transition du Mali, Assimi Goïta, s'est félicité pour l'avancée du pays en matière sécuritaire, ainsi que du renforcement de la confédération des États du Sahel, avant d'annoncer que « 2025 sera l'année de la culture ».

Le discours aura duré une dizaine de minutes. Assimi Goïta a commencé par exprimer sa compassion pour les victimes des inondations de fin octobre, qui avait fait plus de 80 morts. Il s'est félicité des opérations menées dans le cadre de la lutte contre les djihadistes dans le nord du pays : « les forces armées et de sécurité, ont engagé et poursuivi au cours de l'année 2024, des vastes opérations de sécurisation du territoire, notamment dans la région de Kidal où des opérations spéciales ont porté un coup décisif à des chefs terroristes dans la localité de Tin Zaouatine ».

Pour le président malien, il faut faire rayonner la culture de son pays. « Je décrète 2025 année de la culture ; promotion accrue de nos artistes et valorisation de notre patrimoine culturel ; j'invite les Maliens à revitaliser nos valeurs culturelles et célébrer notre riche culture durant cette année 2025 », a déclaré Assimi Goïta.

En conclusion de son discours, Assimi Goïta s'est félicité du renforcement de la confédération des États du Sahel, aussi bien en matière douanière qu'en ce qui concerne le « développement socio-économique » des membres de l'AES.