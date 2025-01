Tunisie: Les meilleures et pires performances de la Bourse de Tunis en 2024

La balance des variations des cours, durant l'année 2024, a été marquée par 52 valeurs en hausse et 22 valeurs en baisse, selon le Bilan de l'activité Boursière durant l'année 2024, publié mardi par la Bourse de Tunis.

Le top 5 des valeurs les plus performantes durant l'année 2024 sont MPBS qui a clôturé l'année sur un rendement de 131,5%, suivi de SOTETEL avec 108,1% et LAND'OR avec 72,5%, en plus de deux institutions financières, SPDIT-SICAF avec 51,2% et Hannibal Lease avec 48%.

Trois actions bancaires ont clôturé l'année sur des hausses de cours assez remarquables.

Il s'agit de Amen Bank (+37%), de la BIAT (+23%) et d' Attijari Bank (+21,4%) et deux autres grosses capitalisations terminent sur une belle note positive : Delice Holding ( +42,6%), et PGH (+18,3%).

En revanche, la baisse la plus importante a touché les titres de Ciments de Bizerte, SOMOCER et AETECH qui se sont dépréciés respectivement de 55,3%, 43,8% et 42,4%.

Légère hausse de la capitalisation boursière détenue par les étrangers

La capitalisation boursière détenue par les étrangers, qui demeure essentiellement stratégique, a légèrement augmenté de 2 MD en 2024, pour passer à 5 188 MD représentant 19,6% de la capitalisation globale du marché, contre 5 186 MD et une part de 21,2% en 2023.