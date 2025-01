Tunisie: L'Espérance de Tunis fait son entrée à la Bourse de Tunis - Une première historique pour le sport au pays

L'Espérance Sportive de Tunis (EST) fait un pas historique dans le monde du sport tunisien en annonçant son introduction en Bourse à travers sa société mère, Taraji Holding.

Il s'agit de la première fois qu'un club sportif tunisien choisit de se cotiser en Bourse, une initiative qui ouvre de nouvelles perspectives financières et de gestion pour les clubs de sport en Tunisie, rapporte notre confrère Ilboursa.

Le 31 décembre 2024, Taraji Holding a déposé officiellement son dossier d'introduction en Bourse auprès de la Bourse de Tunis.

Grâce à cette introduction, l'EST pourra diversifier ses sources de financement, réduire sa dépendance aux revenus traditionnels et accroître sa visibilité dans le secteur financier tunisien.

Il est à noter que Taraji Holding regroupe les activités économiques liées à l'Espérance Sportive de Tunis, qui incluent plusieurs entreprises affiliées telles que l'Hôtel du Parc et Taraji Mobile. Fondée dans les années 1990, l'EST est aujourd'hui un leader du football tunisien et africain, avec de multiples titres nationaux et continentaux à son actif.

L'introduction en Bourse représente non seulement une première pour l'EST, mais également pour le sport tunisien, ouvrant la voie à d'autres clubs qui pourraient choisir de suivre cet exemple afin de moderniser leurs modes de financement et de gestion.