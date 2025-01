Tunisie: Cinéma - Les productions Gobantini à la rescousse des salles tunisiennes

Devant l'immense succès du film « Sahbek Rajel » de Kaïs Cheker dans les salles, l'un des exploitants de salles de cinéma n'a pas pu retenir ses mots et s'est allègrement esclaffé: « Heureusement que ce genre de film existe !

Gobantini production a sauvé nos salles de cinéma et continue à le faire, dit-il , après la catastrophe du coronavirus, nos salles ont été sauvées avec « sabbek el khir » ensuite avec « Super Tounsi » et maintenant avec « sahbek Rajel ». Aujourd'hui, les exploitants de salles tunisiens attendent ce genre de productions parce qu'ils savent que ce sont les films qui vont sauver leur saison et ramener le public dans les salles ».

Commerciaux oui ! Et pourquoi pas . Si ces films ramènent le public dans les salles et redynamisent tout un circuit économique . Lassad Gobantini lui même nous l'a affirmé plusieurs fois et assume ses choix! Il en fait même un cheval de bataille pour que les salles de cinéma tunisiennes retrouvent leur lustre et pour que les tunisiens regardent des films qui leur ressemblent et qui leur parlent directement sans passer par des canevas d'écriture qui ne sont déchiffrables que par le public réduit des festivals.

Des films qui commencent à tracer leur bonhomme de chemin et qui apprennent sur le terrain pour s'améliorer au fur et à mesure. C'est aussi un embryon tunisien pour un futur Nollyood et pourquoi pas un Bollywood tunisien .