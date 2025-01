Sénégal: Bassirou Diomaye Faye adresse ses voeux « les plus ardents de paix, de santé et de prospérité » à ses compatriotes

Dakar — Le président Bassirou Diomaye Faye a adressé, mardi soir, ses voeux les plus ardents de paix, de santé et de prospérité à ses compatriotes, rendant en même temps « un vibrant hommage à toutes les femmes du Sénégal, infatigables travailleuses et gardiennes du temple familial et de l'équilibre social » du pays.

« Ce dernier soir de l'année est, comme à l'accoutumée, un moment propice pour une introspection individuelle et collective. Un moment pour se souvenir mais aussi, et surtout, pour se projeter vers un futur serein à construire par un effort collectif inédit. Je formule pour vous mes voeux les plus ardents de paix, de santé et de prospérité » a déclaré M. Faye dans son premier message de nouvel an à la nation.

« Puissent les mois à venir être un temps d'accomplissements pour chacun, pour vos familles, et pour le Sénégal tout entier », a ajouté le président Faye, soulignant que ses pensées allaient d'abord à « celles et ceux qui nous ont quittés cette année ».

Priant pour leur repos éternel et présentant ses condoléances émues à leurs familles, le chef de l'Etat a adressé également « un message de courage à tous ceux qui affrontent la maladie, les rigueurs carcérales ou l'adversité du quotidien ».

Il a assuré que le Sénégal ne détournera jamais son regard de leurs peines.

Bassirou Diomaye Faye a rendu « un vibrant hommage à toutes les femmes du Sénégal, infatigables travailleuses et gardiennes du temple familial et de l'équilibre social de notre pays »

Il a salué ses compatriotes de la diaspora, « dont l'engagement et la détermination font rayonner l'image de notre pays partout dans le monde », exprimant à leur endroit « la reconnaissance de la nation ».

Le chef de l'Etat a aussi un hommage appuyé à « nos Forces de défense et de sécurité » dont la discipline, le professionnalisme et le courage « garantissent notre souveraineté et contribuent significativement à la paix et à la sécurité dans le monde ».