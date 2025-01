Sénégal: Bassirou Diomaye Faye s'engage à « dérouler avec rigueur, fidélité et dévotion » le mandat du peuple

Dakar — Le chef de l'Etat s'est engagé, mercredi soir, à « dérouler avec rigueur, fidélité et dévotion » le mandat « clair et sans équivoque » que le peuple lui a confié le 24 mars et confirmé le 17 novembre lors des élections législatives anticipées.

« (...) le 24 mars 2024, vous m'avez largement accordé votre confiance, m'offrant ainsi le suprême honneur de présider aux destinées du peuple Sénégalais. Dans une logique démocratique et une belle cohérence électorale, vous avez confirmé et parachevé votre choix, dans les urnes, le 17 novembre dernier, en nous confortant d'une majorité parlementaire incontestable », a déclaré Bassirou Diomaye Faye dans son message à la nation à la veille du nouvel an.

Selon lui, « le mandat populaire est ainsi clair et sans équivoque. Il nous appartient de le dérouler avec rigueur, fidélité et dévotion ».

« Je m'y engage ! », s'est-il exclamé.

Il a rappelé que « malgré les défis et les incertitudes rencontrés en 2024, cette année charnière aura surtout été marquée par l'expression d'aspirations majeures défendues au prix de grands sacrifices, par la vigueur de la raison démocratique et par l'émergence de perspectives porteuses d'espoir ».

Bassirou Diomaye Faye a rendu grâce à Dieu et remercié « le vaillant peuple sénégalais pour sa grande maturité démocratique saluée et reconnue dans le monde entier ».

Il a déclaré pour sa part, avoir « minutieusement décrypté ce puissant message venu du fond des urnes ».

Selon lui, « dans leur grande majorité, les sénégalais nous ont +prêté+ les clés pour ouvrir les portes du changement systémique ainsi que les fenêtre de la transformation nationale, dans la droiture, la probité et l'exemplarité jub, jubal, jubbanti ! »..

Il a annoncé que c'est dans cette logique qu'il a pris un nouveau décret organisant le Comité d'Orientation stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-PETROGAZ) pour "y donner plus de place à l'opposition, à la société civile, aux syndicats et à l'ordre national des experts".

« J'entends ainsi garantir une exploitation optimale et transparente des ressources pétrolières et gazières au profit de l'économie nationale, et des générations actuelles et futures », a dit le chef de l'Etat.