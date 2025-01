Sénégal: Le COS - Pétrogaz sera davantage ouvert à l'opposition, à la société civile, aux syndicats et aux experts

Dakar — Le président de la République a annoncé, mardi soir, avoir pris un nouveau décret visant à donner plus de place à l'opposition, à la société civile, aux syndicats et à l'Ordre national des experts au sein du Comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz.

"J'ai pris un nouveau décret organisant le Comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz pour y donner plus de place à l'opposition, à la société civile, aux syndicats et à l'Ordre national des experts", a déclaré Bassirou Diomaye Faye s'adressant à la nation à l'occasion du Nouvel An 2025.

Le COS-PETROGAZ est chargé de conseiller le président de la République dans la définition et l'orientation stratégique de l'exploitation du pétrole et du gaz, afin qu'elle profite à tous les Sénégalais.

"J'entends ainsi garantir une exploitation optimale et transparente des ressources pétrolières et gazières au profit de l'économie nationale, et des générations actuelles et futures", a assuré le chef de l'État.

Bassirou Diomaye Faye soutient, par ailleurs, qu"'aucun changement, aucune rupture n'est possible dans un environnement de corruption endémique".

"Si nous voulons le changement, nous devrons résolument être prêts à nous réformer nous-mêmes, dans nos comportements face au bien public, et dans notre manière de servir la collectivité", a-t-il ajouté.

Le chef de l'État annonce que quatre lois sur la transparence et la bonne gouvernance seront proposées à l'Assemblée nationale.

"Elles portent sur la protection des lanceurs d'alerte, la réforme de l'organe de lutte contre la corruption, l'accès à l'information et la déclaration de patrimoine", a précisé le président de la République.

Il annonce également que la déclaration de patrimoine sera généralisée à tous les agents de la fonction publique, sans exception, ainsi qu'à tous les postes électifs ou nominatifs impliquant une gestion budgétaire, quelle qu'en soit l'importance.

"Les modalités de publicité et de mise à jour des déclarations souscrites seront définies par la loi", a ajouté M. Faye.