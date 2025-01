Sénégal: Manifestations politiques - Le chef de l'Etat parle d'une « dette morale » envers les victimes des évènements survenus entre 2021 et 2024

Dakar — Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a affirmé, mardi « qu'il y a une dette morale » envers les victimes des évènements survenus entre mars 2021 et février 2024 et leurs familles.

« Le même devoir moral qui a poussé à la commémoration des 80 ans du massacre de Thiaroye, la même dette morale nous engage aussi envers les victimes des évènements survenus entre mars 2021 et février 2024 et leurs familles », a expliqué le chef de l'Etat lors de son premier discours de nouvel an.

Entre février 2021 et mars 2024, le Sénégal était plongé dans une crise politique entrainant plusieurs violences politiques.

Plusieurs dizaines de personnes y ont perdu la vie dans des manifestations politiques survenues dans un contexte préélectoral.

En mars 2024 l'Assemblée nationale a adopté un projet de loi d'amnistie portant sur les faits liés aux manifestations politiques ayant secoué le pays entre février 2021 et février 2024.

Les nouvelles autorités ont décidé de revenir sur cette loi d'amnistie en vue de situer les responsabilités dans ces violences meurtrières.

« Il ne s'agira pas d'une revanche à prendre, mais d'une justice à rendre aux victimes », a précisé Bassirou Diomaye Faye.

Le chef de l'Etat a estimé que « cette justice doit être rendue aussi à leurs familles afin de les apaiser, et surtout de réaffirmer la sacralité de la vie humaine ».

Dans son adresse à la nation, le président de la République a invité les Sénégalais à « prendre le temps de se regarder dans le miroir de notre histoire et de nos valeurs pour nous rappeler qui nous sommes, d'où nous venons et où nous aspirons à aller ».

« Au-delà des réformes et des politiques, arrêtons nous un moment pour évoquer, en profondeur, ce qui nous unit. Cette exigence d'unité et de fraternité quasi existentielle pour bâtir l'avenir que nous voulons, nous rappelle l'importance de cette communion nationale autour de la même flamme de l'espoir, de la solidarité et du vivre-ensemble », a insisté le président Faye.

« Le Sénégal que nous voulons sera construit pierre après pierre dans un esprit d'humilité et de détermination », a ajouté le chef de l'Etat.