Sénégal: L'intégralité du discours à la Nation du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à la veille du nouvel an

Sénégalaises Sénégalais Hôtes étrangers qui vivez parmi nous, en cette terre africaine du Sénégal

Ce dernier soir de l'année est, comme à l'accoutumée, un moment propice pour une introspection individuelle et collective. Un moment pour se souvenir mais aussi, et surtout, pour se projeter vers un futur serein à construire par un effort collectif inédit.

Je formule pour vous mes vœux les plus ardents de paix, de santé et de prospérité. Puissent les mois à venir être un temps d'accomplissements pour chacun, pour vos familles, et pour le Sénégal tout entier.

Mes pensées vont d'abord à celles et ceux qui nous ont quittés cette année. Je prie pour leur repos éternel et présente mes condoléances émues à leurs familles. J'adresse également un message de courage à tous ceux qui affrontent la maladie, les rigueurs carcérales ou l'adversité du quotidien : le Sénégal ne détournera jamais son regard de vos peines.

Je rends un vibrant hommage à toutes les femmes du Sénégal, infatigables travailleuses et gardiennes du temple familial et de l'équilibre social de notre pays.

Je salue nos compatriotes de la diaspora, dont l'engagement et la détermination font rayonner l'image de notre pays partout dans le monde. Je tiens à vous exprimer la reconnaissance de la nation.

Je rends aussi un hommage appuyé à nos Forces de défense et de sécurité : votre discipline, votre professionnalisme et votre courage garantissent notre souveraineté et contribuent significativement à la paix et à la sécurité dans le monde.

Mes cher(e)s compatriotes,

Il ne saurait y avoir de véritable progrès sans une paix durable. C'est pourquoi l'une de mes priorités reste la paix définitive en Casamance. C'est un impératif pour permettre à tous les projets de développement, portés par la Vision Sénégal 2050 dans le Pôle Économique Sud de voir le jour. Dans cette perspective, j'ai initié le Plan Diomaye pour la Casamance (PDC), afin d'accompagner le retour des populations déplacées et de soutenir le processus de paix en Casamance.

Je sais par ailleurs que chaque foyer sénégalais aspire à de meilleures conditions de vie, à une justice sociale accrue et à la certitude que l'État sert véritablement l'intérêt général. C'est pour répondre à cette légitime aspiration que le Premier Ministre, Monsieur Ousmane Sonko, à qui je réitère ma confiance absolue, a présenté devant l'Assemblée nationale sa Déclaration de Politique Générale. Il y a détaillé les grandes orientations de notre programme de gouvernement, adossé à l'Agenda National de Transformation - Sénégal 2050, pour redresser le pays et replacer le citoyen au coeur de l'action publique.

C'est dans ce même esprit que nous avons choisi la concertation et la consultation comme fil conducteur de notre gouvernance afin de faire de chaque citoyen un acteur décisif de la rupture et de de la construction nationale. Les Assises de la Justice et les Etats généraux du Transport ou de l'Industrie, déjà tenus, en témoignent éloquemment. Cette démarche se poursuivra à travers les Assises nationales des Daaras et les concertations sur l'Enseignement supérieur ainsi que dans d'autres secteurs, pour renforcer l'adhésion et la participation de tous.

Par ailleurs, au courant du premier trimestre de 2025, le Gouvernement lancera la plateforme Ligeeyal sa reew, qui permettra à chaque Sénégalais, d'ici comme de la diaspora, de déposer sa candidature aux postes publics en compétition ou de proposer des projets et opportunités d'investissement.

J'ai déjà instruit le Bureau Organisation et Méthode, de travailler à l'identification des postes clefs devant être mis en compétition, de proposer des modèles types de fiches de postes et des règles d'organisation et de fonctionnement du comité de sélection des candidats qui me seront soumis, au bout du processus, pour nomination.

Mes chers compatriotes,

Malgré les défis et les incertitudes rencontrés en 2024, cette année charnière aura surtout été marquée par l'expression d'aspirations majeures défendues au prix de grands sacrifices, par la vigueur de la raison démocratique et par l'émergence de perspectives porteuses d'espoir.

En effet, le 24 mars 2024, vous m'avez largement accordé votre confiance, m'offrant ainsi le suprême honneur de présider aux destinées du peuple Sénégalais. Dans une logique démocratique et une belle cohérence électorale, vous avez confirmé et parachevé votre choix, dans les urnes, le 17 novembre dernier, en nous confortant d'une majorité parlementaire incontestable. Le mandat populaire est ainsi clair et sans équivoque. Il nous appartient de le dérouler avec rigueur, fidélité et dévotion.

Je m'y engage !

A cet instant solennel, je voudrais rendre grâce à Dieu et remercier le vaillant peuple sénégalais pour sa grande maturité démocratique saluée et reconnue dans le monde entier.

Pour ma part, j'ai minutieusement décrypté ce puissant message venu du fond des urnes : dans leur grande majorité, les sénégalais nous ont « prêté » les clés pour ouvrir les portes du changement systémique ainsi que les fenêtre de la transformation nationale, dans la droiture, la probité et l'exemplarité jub,

jubal, jubbanti !

C'est dans cette logique que j'ai pris un nouveau décret organisant le Comité d'Orientation stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-PETROGAZ) pour y donner plus de place à l'opposition, à la société civile, aux syndicats et à l'ordre national des experts. J'entends ainsi garantir une exploitation optimale et transparente des ressources pétrolières et gazières au profit de l'économie nationale, et des générations actuelles et futures.

Toutefois, force est de reconnaître, qu'aucun changement, aucune rupture n'est possible dans un environnement de corruption endémique. Si nous voulons le changement, nous devrons résolument être prêts à nous réformer nous-mêmes, dans nos comportements face au bien public, et dans notre manière de servir la collectivité.

Voilà pourquoi, au-delà de la modification de la loi portant statut général de la fonction publique, quatre (04) lois sur la transparence et la bonne gouvernance seront soumises à la représentation nationale. Elles portent sur la protection des lanceurs d'alerte, la réforme de l'organe de lutte contre la corruption, l'accès à l'information et la déclaration de patrimoine.

Concernant la déclaration de patrimoine, elle sera généralisée à tous les agents de la fonction publique, sans exception, ainsi qu'à tous les postes électifs ou nominatifs impliquant une gestion budgétaire, quelle qu'en soit l'importance. Les modalités de publicité et de mise à jour des déclarations souscrites seront définies par la loi.

Mes chers compatriotes ;

Je suis pleinement conscient des difficultés que les Sénégalais ont traversé ces dernières années. C'est pourquoi, face à la vie chère et malgré une conjoncture économique plus que difficile, dès les premières semaines de mon mandat, le gouvernement a pris des mesures concrètes pour soutenir les producteurs locaux et réduire le prix des denrées de premières nécessités.

D'un autre côté, les réformes institutionnelles en cours avec la suppression du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) et du Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT) se poursuivront au courant de l'année 2025. Le comité restreint que j'ai déjà mis en place pour l'identification des lois et décrets à prendre ou à abroger est à pied d'oeuvre pour matérialiser les consensus forts issus des assises de la Justice.

Par ailleurs l'inflation notée des partis politiques, favorisée par une application trop laxiste des textes en vigueur, a conduit à une fragmentation excessive et une inflation préoccupante, préjudiciable à une respiration démocratique de qualité.

Dans un avenir proche, des concertations sur notre système politique se tiendront dans le but d'y apporter plus de lisibilité, plus de transparence et plus de rationalisation.

Toutes ces réformes, comme d'autres, visent uniquement à rapprocher l'État des citoyens, à mieux prendre en charge leurs aspirations et à asseoir les bases d'un Sénégal fier de ses valeurs et intransigeant sur sa souveraineté.

La diplomatie sénégalaise, fidèle à sa doctrine, continuera à promouvoir les idéaux de paix et de justice tout en apportant sa solidarité agissante et son soutien actif aux peuples opprimés du monde. Tous les amis du Sénégal seront traités comme des partenaires stratégiques, dans le cadre d'une coopération ouverte, diversifiée et décomplexée.

D'ores et déjà, j'ai instruit le Ministre des forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant, entres autres conséquences, la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal, dès 2025.

Mes cher(e)s compatriotes,

Prenons le temps de nous regarder dans le miroir de notre histoire et de nos valeurs, pour nous rappeler qui nous sommes, d'où nous venons et où nous aspirons à aller.

Au-delà des réformes et des politiques, arrêtons-nous un moment pour évoquer, en profondeur, ce qui nous unit. Cette exigence d'unité et de fraternité quasi existentielle pour bâtir l'avenir que nous voulons, nous rappelle l'importance de cette communion nationale autour de la même flamme de l'espoir, de la solidarité et du vivre-ensemble.

C'est dans un esprit d'humilité et de détermination que nous construisons, pierre après pierre, le Sénégal que nous voulons. Cette oeuvre exige la mobilisation de toutes les énergies et s'appuie sur un esprit de solidarité, de tolérance, de don de soi et de dépassement.

Des épreuves les plus dures de l'esclavage, aux luttes contemporaines pour l'indépendance et la démocratie en passant par la colonisation, nous avons démontré, avec constance, une résilience inébranlable.

C'est dans cet esprit et par devoir de mémoire, de vérité et de justice, que nous avons commémoré, pour la première fois l'anniversaire du massacre de Thiaroye. Nous avons voulu, d'une part, rendre hommage aux victimes et graver leur mémoire dans notre conscience collective. Et, d'autre part, jeter les bases de la restauration de la vérité historique sur cet épisode tragique de notre histoire.

La même dette morale nous engage, aussi envers les victimes des évènements survenus entre mars 2021 et février 2024 et leurs familles. Nous ne pouvons rechercher la vérité sur des faits survenus il y a 80 ans et accepter l'omerta sur les évènements tragiques vécus ces quatre dernières années.

Ce faisant, il ne s'agira pas d'une revanche à prendre, mais d'une justice à rendre aux victimes et à leurs familles, de les apaiser, et de réaffirmer la sacralité de la vie humaine.

Mes cher(e)s compatriotes,

Ma conviction profonde est que nous sommes un peuple singulier. Un peuple aux racines profondément ancrées dans la diversité de nos langues, de nos coutumes et de nos valeurs. Mais, qui a su faire de cette diversité une grande force.

Forts de cet héritage, il nous appartient aujourd'hui d'écrire un nouveau chapitre de notre histoire, où notre souveraineté est pleinement assumée, notre justice réellement vécue, et notre prospérité partagée par tous : lu ñëpp bokk ñëpp jotci !

Pour cela, nous devons plus que jamais nous rappeler qui nous sommes. Et nous revêtir du majestueux manteau hérité de nos devanciers, fait des valeurs précieuses que nous avons pris l'engagement de remettre au coeur de notre projet de société et de promouvoir.

En ma qualité de gardien des institutions et garant de l'unité nationale, tout en encourageant l'expression libre, constructive et plurielle des idées, je resterai vigilant et intransigeant face à toutes les menaces sur la paix, la stabilité et notre bien commun. Au demeurant, je garde à l'esprit que nous devons conjuguer fermeté sur les principes et ouverture d'esprit pour préserver l'équilibre de notre démocratie et la cohésion de notre pays.

Mes cher(e)s compatriotes,

Grande est ma préoccupation quant à la montée du communautarisme et des discours de haine qui se propagent parfois dans les médias traditionnels et très souvent dans les réseaux sociaux. Ces dérives nourrissent la division et fragilisent ce socle commun que nous avons patiemment édifié : la cohésion sociale et la stabilité qui sont l'âme même de notre Nation.

Nous devons tous prendre conscience que le Sénégal souverain, juste et prospère que nous travaillons à matérialiser pour le bien de tous, ne verra le jour que dans l'unité. Conscients de ce que nous sommes un peuple en compétition avec les autres, entretenons le culte du travail bien fait et de l'excellence, afin de prouver au monde, par des réalisations concrètes, que le Sénégal a les ressources humaines de qualité pour accomplir de grandes choses.

A notre jeunesse, ardente et créative, je vous encourage à développer vos talents, à innover, à vous ouvrir au monde en restant ancrés dans nos valeurs. Votre énergie et votre détermination sont les véritables moteurs de notre pays. Le gouvernement sera à votre écoute et à vos côtés pour vous soutenir et vous aider à vous réaliser, à être utiles à vous-mêmes, à vos familles et à votre pays.

Ensemble, prouvons que le Sénégal est une terre de promesses et de possibles et édifions un Sénégal uni, souverain, juste et prospère pour les générations actuelles et futures.

Bonne et heureuse année 2025 !

Que Dieu bénisse le Sénégal et l'Afrique !

Dewenëti !