Burkina Faso: Centre des Opérations de Sécurisation de Bobo-Dioulasso - Une délégation gouvernementale encourage les FDS

Une délégation gouvernementale conduite par le Ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Commandant Ismaïl Sombié, s'est rendue le mardi 31 décembre 2024 au centre des opérations de sécurisation de la ville de Bobo-Dioulasso. Cette visite visait à exprimer la solidarité et la reconnaissance du gouvernement envers les forces de défense et de sécurité (FDS).

Dans le cadre de la sécurisation des fêtes de fin d'année à Bobo-Dioulasso et dans ses environs, les forces de défense et de sécurité (FDS) ont entrepris plusieurs opérations. Pour exprimer sa gratitude envers ces forces, la délégation gouvernementale, composée également du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Baro, et du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mikailou Sidibé, s'est rendue sur place. Ils ont salué la cohésion et la solidarité observées au sein des FDS, qui, selon le ministre Ismaïl Sombié, « travaillent en toute solidarité et de manière collégiale pour assurer la sécurité de la ville de Bobo-Dioulasso et de ses environs ».

Selon le chef de la délégation, cette visite s'inscrit dans une démarche plus large du gouvernement, visant à témoigner de la satisfaction exprimée par le chef de l'État, le président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, envers les efforts déployés par les FDS pour sécuriser les villes et les campagnes du pays. Ce fut également l'occasion de féliciter les FDS pour leur engagement et de les encourager à poursuivre leur mission avec la même détermination. « C'est un message d'espoir que nous avons à transmettre », a déclaré le ministre d'État, soulignant que l'ensemble du gouvernement, sous la direction du président du Faso, mettra tout en oeuvre pour fournir aux FDS les ressources nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

La délégation a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir les forces de l'ordre pour qu'elles puissent continuer leurs actions de sécurisation avec efficacité et dans les meilleures conditions possibles. Bien que des progrès notables aient été réalisés, certaines difficultés demeurent et nécessitent une attention particulière de la part du gouvernement. Le ministre Ismaïl Sombié a assuré que ces préoccupations seraient prises en compte et qu'une réponse adéquate serait apportée pour améliorer les conditions de travail des FDS.