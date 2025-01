Tunisie: 2024, l'année la plus chaude - Un appel urgent à l'action contre les changements climatiques

L'Organisation météorologique mondiale (OMM) a lancé un appel pressant à agir contre les changements climatiques, alors que leurs impacts ont durement frappé la planète en 2024, provoquant des effets en cascade sur l'environnement, les communautés et les économies.

Selon un communiqué publié lundi par l'OMM, l'année 2024 devrait être la plus chaude jamais enregistrée, clôturant une décennie marquée par une hausse sans précédent des températures, largement attribuée aux activités humaines. Les niveaux de gaz à effet de serre continuent d'atteindre de nouveaux sommets, laissant présager une intensification des vagues de chaleur à l'avenir.

« Les changements climatiques se manifestent presque quotidiennement sous nos yeux par une fréquence et un impact accrus des événements météorologiques extrêmes », a déclaré Céleste Saulo, secrétaire générale de l'OMM. Elle a évoqué les records de précipitations et d'inondations, les cyclones tropicaux mortels et les feux de forêt dévastateurs qui ont marqué l'année 2024.

L'OMM fêtera son 75e anniversaire en 2025, et son message sera clair : « Si nous voulons une planète plus sûre, nous devons agir maintenant. C'est notre responsabilité, une responsabilité commune et mondiale », a affirmé Saulo.

Tout au long de l'année 2024, l'OMM a publié une série de rapports soulignant l'accélération des changements climatiques et leurs répercussions majeures sur tous les aspects du développement durable. En 2025, l'organisation continuera de coordonner les efforts mondiaux pour surveiller l'état du climat et soutenir les initiatives visant à atténuer les impacts des changements climatiques et à s'y adapter.

L'OMM s'attelle à la mise en oeuvre de deux initiatives phares : "Alertes précoces pour tous" et "Surveillance mondiale des gaz à effet de serre", tout en soutenant la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et les Conférences des Parties. En 2025, l'accent sera également mis sur la cryosphère dans le cadre de l'Année internationale de la préservation des glaciers, pilotée conjointement par l'UNESCO et l'OMM.