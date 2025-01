Tunisie: Tourisme - Retour sur une année record

Après des années de turbulences mondiales qui ont fortement impacté l'industrie touristique, 2024 s'érige comme une année de renaissance pour la Tunisie, ainsi que pour de nombreux autres pays.

En 2024, la Tunisie a enregistré des performances exceptionnelles, tant en termes de fréquentation touristique que de recettes générées. Ce succès résulte non seulement de l'attractivité retrouvée de ses destinations, mais aussi des réformes stratégiques mises en place pour renforcer la compétitivité du secteur.

En effet, le nombre de touristes internationaux a franchi un nouveau seuil, propulsant le tourisme tunisien au cœur de la scène mondiale. Et à travers des événements culturels et sportifs ambitieux, la Tunisie a su réaffirmer son rôle de destination incontournable. Ce retour en force du tourisme tunisien est également marqué par une réorientation vers des pratiques plus durables et innovantes, qui façonnent désormais l'avenir du secteur.

Plus de 10 millions de visiteurs

En 2024, le pays a accueilli plus de 10 millions de visiteurs internationaux, un chiffre qui dépasse toutes les attentes et qui établit un nouveau record historique pour la destination. Ce regain d'intérêt pour la Tunisie s'explique par une série de facteurs convergents, notamment l'amélioration de l'image du pays à l'international, une meilleure accessibilité et une offre touristique en constante évolution.

Le marché français, traditionnellement un acteur clé, a vu une augmentation de 4,6 % du nombre de ses ressortissants visitant la Tunisie, un résultat plus qu'encourageant alors que le contexte économique mondial se montrait plus incertain.

Le marché algérien a, quant à lui, maintenu son rôle essentiel avec près de 3,4 millions de visiteurs, confirmant une tendance de long terme : la Tunisie reste une destination privilégiée pour ses voisins immédiats. Ces flux réguliers soulignent les liens étroits et l'interdépendance qui unissent les deux pays, tant sur le plan culturel que géographique

Par ailleurs, le tourisme local joue un rôle de plus en plus central dans l'économie touristique de la Tunisie, représentant actuellement environ 30 % du marché touristique national. Ce phénomène reflète une prise de conscience croissant des Tunisiens quant à la richesse de leur patrimoine naturel et culturel, et à l'importance de découvrir les trésors de leur propre pays. Les initiatives visant à encourager les déplacements, telles que les réductions de prix et les incitations à visiter des régions moins explorées, ont permis de diversifier les flux touristiques et de soutenir certaines zones qui n'ont pas encore la cote. Le gouvernement a bien compris l'importance de cette dynamique pour l'avenir du secteur. Dans une perspective de développement durable, il a fixé un objectif ambitieux : porter la part du tourisme local à 50 % du marché touristique global d'ici dix ans.

Un autre chiffre qui ne saurait être ignoré, les recettes touristiques qui ont atteint 7,2 milliards de dinars, soit une augmentation notable de 7,8 % par rapport à l'année précédente, prouvant ainsi l'efficacité des efforts entrepris pour dynamiser le secteur.

Entre culture, sport et innovation

En 2024, la Tunisie a certes connu une année marquée par une série d'événements internationaux qui ont renforcé son attractivité en tant que destination touristique. Le Festival international de Carthage ne cesse d'attirer un large public avec une programmation variée, mettant en avant des artistes de renommée mondiale. Cet événement a permis de valoriser le riche patrimoine historique et artistique du pays, tout en consolidant la position de la Tunisie sur la scène culturelle internationale.

Un autre événement majeur, le Festival de musique symphonique d'El Jem a offert une expérience unique dans l'un des amphithéâtres antiques les plus impressionnants du monde. Ce mariage entre musique classique et patrimoine architectural a renforcé l'image de la Tunisie en tant que destination touristique culturelle de premier plan.

Dans un autre registre, l'Ultra Mirage El Djérid, une course d'ultra-trail dans le désert tunisien, a attiré des participants internationaux, mettant en lumière la beauté naturelle du pays et consolidant son positionnement en tant que destination d'aventure. En plus de ces événements, la Tunisie a déployé des initiatives stratégiques pour améliorer son infrastructure touristique. Le lancement d'une plateforme numérique faciliterait la réservation et la promotion des destinations locales, répondant ainsi à la demande croissante de tourisme connecté et accessible.

Le pays a également mis l'accent sur le développement du tourisme durable, avec des investissements dans des écolodges et des circuits à faible impact environnemental. Ces initiatives, entre autres, visent à répondre à la demande de voyages responsables et à orienter la Tunisie vers un tourisme respectueux de son environnement naturel.

Avec ces réussites, la Tunisie se prépare à atteindre 12 millions de visiteurs en 2025, avec une stratégie de diversification géographique et une amélioration continue de son offre touristique.