Tunisie: 2025 - Des perspectives économiques optimistes

En 2025, tout porte à croire que la croissance mondiale, comme le prévoient les institutions internationales spécialisées, devrait se situer au même niveau que celui de 2024, soit aux alentours de 3%. Un taux donc «stable, bien qu'insuffisant», selon les mêmes institutions.

Des projections plutôt prudentes qui tiennent compte surtout de «l'incertitude élevée au niveau de la conjoncture, les tensions géopolitiques et la volatilité des marchés financiers». Autant de facteurs qui pèseront lourdement sur les différentes équations économiques.

Cette tendance devrait s'appliquer logiquement à l'économie nationale, mais avec, tout de même, une note beaucoup plus optimiste.

En effet, la croissance économique nationale, qui serait vraisemblablement de 1,6% en 2024, pourrait connaître en 2025 une évolution significative pour se maintenir aux alentours de 3,2%. Une moyenne certes ambitieuse mais tout à fait possible, surtout que la majorité des signaux émis ces derniers temps et le comportement rassurant de certains de nos fondamentaux attestent que la marge de manœuvre de nos décideurs économiques sera, fort probablement, beaucoup plus importante que celle de la période précédente.

Cette note positive repose sur un retour fort possible de l'économie tunisienne à la rentabilité, grâce notamment aux multiples et importantes retouches opérées tout au long de la période écoulée, à son modèle de développement économique, ce qui lui a conféré plus de flexibilité.

Il faut reconnaître justement que la lessive globale et osée, conformément aux directives du Président de La République, de notre environnement des affaires, les réformes approfondies entamées au niveau de notre politique sectorielle, la réactivation de l'appareil productif et surtout la revalorisation de notre système fiscal se sont révélées être des options fort payantes.

Mieux encore, malgré une conjoncture complexe, la Tunisie a réussi, comme l'a rappelé récemment le ministre de l'Economie et de la Planification, à honorer ses engagements internationaux et financiers, ce qui lui permet aujourd'hui de prétendre légitimement à de nouveaux financements étrangers. Des finances sous forme de bouffée d'oxygène pour le budget de l'Etat, toujours en quête de nouvelles ressources.

De ce fait, l'on estime que 2025 sera, sans aucun doute, une année charnière pour que notre économie retrouve, même progressivement, sa pleine consistance et que notre modèle de développement national puisse carburer à plein régime.

Une aspiration tout à fait légitime, surtout que la nouvelle approche citoyenne, solidaire et intégrale initiée par le Président de la République commence à se mettre en branle.