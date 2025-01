Tunisie: 2024 - Les visites inopinées érigées en mode d'emploi

En ces derniers jours de l'année 2024, les temps sont aux comptes et aux bilans qui ont caractérisé la Tunisie nouvelle, dans le sens où après la réélection, haut la main, de Kaïs Saïed à la Présidence de la République, le pays entame une phase lui permettant de grimper de nouveaux paliers sur la voie de la réalisation de nouveaux acquis dans les différents secteurs de la dynamique socioéconomique nationale.

Il faut dire que l'année passée est venue confirmer la concrétisation progressive et sûre du projet du Chef de l'Etat consistant en la mise en place des divers engagements pris en faveur des attentes du peuple tunisien, toutes catégories sociales confondues, dans un esprit d'équité et de justice sociale.

Pour parvenir aux objectifs tracés et fixés, le Président de la République a opté pour son approche ayant fait ses preuves, en l'occurrence le suivi régulier et rigoureux des différentes décisions annoncées, un suivi efficace et concrétisé grâce, notamment, à la multiplication des visites inopinées effectuées un peu partout dans les diverses régions de Tunisie, prenant ainsi l'allure et la teneur d'un véritable mode de gouvernance de la chose publique.

C'est ainsi que de nombreux dossiers ont pu être dépoussiérés et que plusieurs autres problèmes ont pu être résolus.

En effet, ces visites, ayant pris un rythme quotidien ou presque, ont largement contribué à la prise de décisions énergiques pour assainir la gestion au sein des entreprises, des sociétés et autres sites où il s'est rendu, couvrant de la sorte toute la Tunisie la Verte, de «Bab El Khadhra à Borj El Khadhra», sachant que ces visites surprise se sont étalées tout le long de l'année 2024, voire durant les années précédentes.

Une énumération des visites ayant eu lieu pendant toutes ces années permet de se rendre compte de cette détermination présidentielle à servir les Tunisiennes et les Tunisiens et leur rendre justice allant du Nord à l'extrême sud en plein coeur du Sahara, sachant qu'à chaque déplacement, le Chef de l'Etat fait le diagnostic qui s'impose et finit par annoncer les décisions appropriées sous forme de solutions bien étudiées.

Ces visites inopinées, devenues un véritable credo dans la stratégie de gouvernance présidentielle, ont porté, par ailleurs, sur les différents secteurs dont on citera la santé, l'agriculture, l'agroalimentaire, les finances, les banques, le commerce et les circuits de distribution, les médias, les transports, l'industrie.

Il va sans dire que toutes ces actions sont liées par un dénominateur commun, à savoir celui social même si tous les domaines ont bénéficié d'un intérêt majeur et d'une sollicitude particulière, surtout au cours des déplacements effectués à Sidi Bouzid, à Bir Lahfay, Kebili, Ben Guerdane, Kairouan et à Kasserine, qui ont permis de réitérer la nécessité de privilégier le côté social dans toute oeuvre économique.

S'intéressant au volet de la santé, le Président Kaïs Saïed a rendu visite à l'hôpital La Rabta, l'hôpital de campagne de Bir Ali Ben Khelifa, aux emplacements destinés pour l'édification de l'hôpital Roi Salmane à Kairouan et de la Cité médicale des Aghlabides de Kairouan, sans oublier l'unité pharmaceutique à Ben Arous.

Le secteur industriel n'est pas demeuré en reste puisque le Chef de l'Etat s'est rendu à l'usine d'El Fouladh, à la Société nationale de cellulose et de papier alfa (Sncpa) à Kasserine, donnant lieu à des décisions efficaces en vue de faire redécoller leurs activités au grand bonheur des habitants de ces zones jadis marginalisées.

En outre, se rendant au dépôt de la Sncft à Jebel Jelloud, puis à l'entrepôt de la Société des transports de Tunis (Transtu) à Bab Saâdoun, le Président Kaïs Saïed a mis l'accent sur l'obligation et l'urgence d'identifier les maux pour y remédier en améliorant la qualité des prestations de services en matière de transport public dans les différentes régions du pays, l'objectif final étant d'offrir aux citoyennes et citoyens des commodités «décentes et sécurisées» dans le secteur du transport en commun.

Le transport aérien a eu sa part de sollicitude suite à la visite inopinée effectuée à l'aéroport international de Tunis-Carthage où Kaïs Saïed a fait un nouveau constat de négligence et de défaillance dues à des «lacunes et autres dépassements» survenus par le passé, mais qui sont encore à déplorer, de nos jours à cause des mauvaises intentions de certaines forces occultes et de lobbies qui voudraient «brader la Compagnie aérienne nationale», mais «qui ne sera, en aucun cas, cédée», selon les propres termes du Chef de l'Etat.

Quant au secteur agricole, principale activité de l'économie nationale, le Président de la République a visité plusieurs terres domaniales, notamment à Enfidha, à Jendouba, à Fernana, à Siliana, au Kef et à Sfax, plus précisément à Henchir Chaâl. Et là aussi, il a réaffirmé qu'il n'est nullement question de céder ce dernier domaine comme certains le souhaitent et le «planifient à travers des appels d'offres arrangés par les lobbies...».

Concernant le secteur des médias, le Chef de l'Etat a effectué deux visites-surprises au siège de Snipe- La Presse et à Dar Assabah où il a pris connaissance des problèmes financiers et administratifs de ces deux institutions qui constituent, selon ses propres dires, une partie de la mémoire et de l'identité nationales avant de faire part de son «engagement politique» à réduire leurs difficultés et à améliorer les conditions de travail au sein de ces deux entreprises..

Ces visites ont abouti, quelque temps après, à un engagement ferme pour les remettre à flot et à la décision de procéder à la fusion entre ces deux établissements dont l'annonce des détails pourrait voir le jour dans un proche avenir.

A souligner que la liste de ces visites serait longue à détailler, mais en tout cas, la démarche dans ce sens est bien lancée devenant, de la sorte, un processus incontournable pour mener la guerre de "libération" face aux lobbies, tristes amateurs de la spéculation et de la corruption, tout en avançant sur le chemin du développement durable et global et de la prospérité dans le cadre du respect de la souveraineté nationale et de l'indépendance de la décision.