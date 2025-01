Algérie: Le Premier ministre reçoit l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite au pays

Alger — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a reçu, mardi au Palais du Gouvernement, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite en Algérie, M. Abdullah Bin Nasser Al Bussairy, indique un communiqué des Services du Premier ministre.

Lors de la rencontre, les deux parties ont "passé en revue l'état de la coopération bilatérale et les perspectives de son développement", mettant en avant "la volonté commune animant les dirigeants des deux pays frères d'établir un partenariat bilatéral prometteur, notamment à travers la diversification des volets de la coopération économique mais aussi en tirant parti de toutes les opportunités d'investissement offertes grâce aux potentialités des deux pays", précise le communiqué.

Les deux parties ont également "évoqué la situation prévalant actuellement dans le monde arabe, notamment dans les territoires palestiniens occupés et en Syrie", soulignant "l'importance de la coordination et de la concertation entre les deux pays pour relever les défis communs, sachant que l'Algérie et l'Arabie saoudite, sous la direction éclairée du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et du Serviteur des deux Lieux saints de l'Islam, le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, et le prince héritier Mohammed ben Salmane, représentent pour les pays arabes et le monde musulman une soupape de sécurité face aux développements régionaux et internationaux accélérés et extrêmement complexes", selon la même source.