Algérie: Appel à participation pour le Prix du président de la République pour les jeunes créateurs 'Ali-Maâchi' 2025

Alger — Le dépôt des candidatures pour le prix du Président de la République pour les jeunes créateurs "Ali-Mâachi", dans son édition 2025, est ouvert du 1er janvier jusqu'au 15 mars prochain, a indiqué le ministère de la Culture et des Arts.

Les candidats voulant participer à ce concours annuel sont invités à déposer leurs dossiers via la plateforme numérique du ministère ( sdscalca@m-culture.gov.dz ) ou au niveau des directions de la culture et des arts à travers les wilayas ou le ministère de la Culture et des Arts, précise la même source.

Les disciplines couvertes par le prix concernent les oeuvres littéraires (le roman, la poésie et l'oeuvre écrite de théâtre) et les oeuvres artistiques (les arts lyriques, chorégraphiques, plastiques, visuels, théâtrales et cinématographiques).

Les modalités et les conditions et le dossier à fournir pour la participation sont accessibles sur le site Internet du ministère ( www.m-culture.gov.dz ).

Créé en 2006 en vertu d'un décret présidentiel, le prix du président de la République pour les jeunes créateurs "Ali-Maâchi" est destiné aux jeunes créateurs de moins de 35 ans. Le prix est décerné aux trois premiers lauréats dans chaque discipline, le 8 juin, à l'occasion de la Journée nationale de l'artiste.