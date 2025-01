Algérie: Réunion du gouvernement - Plusieurs secteurs à l'ordre du jour

ALGER — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé mardi une réunion du gouvernement consacrée à la poursuite de l'examen de l'avant-projet de loi régissant les activités minières et à la présentation de communications sur le projet du barrage de Bouzina, la gestion des postes frontaliers terrestres et sur l'état d'avancement de l'opération d'installation de détecteurs de monoxyde de carbone, indique un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral :

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé ce mardi 31 décembre 2024, une réunion du gouvernement consacrée à la poursuite de l'examen de l'avant-projet de loi régissant les activités minières, à la lumière des directives de Monsieur le président de la République données lors du Conseil des ministres tenu le 26 novembre 2023, et des résultats des consultations avec différents acteurs, spécialistes et experts en la matière, et ce, dans le but d'enrichir davantage ce projet, de manière à renforcer l'attractivité du secteur minier pour les investisseurs et réunir les conditions idoines pour l'exploitation et la valorisation optimales des ressources minières dans le contexte de la dynamique industrielle actuelle du pays.

Le gouvernement a également entendu une communication sur le projet du barrage de Bouzina, à la wilaya de Batna, réalisé avec une capacité de stockage de 18 millions m3.

D'autre part, le gouvernement a examiné les moyens de renforcer le cadre réglementaire relatif à la gestion des postes frontaliers terrestres, et ce, en exécution des directives de Monsieur le président de la République visant la réalisation d'infrastructures frontalières modernes et efficaces, à même de gérer le trafic de voyageur et d'améliorer la qualité des services fournis.

Enfin, le gouvernement a entendu une communication sur l'état d'avancement de l'opération d'installation de détecteurs de monoxyde de carbone, lancée conformément aux instructions de Monsieur le président de la République, et qui a permis, à ce jour, l'installation de plus de 9,7 millions de détecteurs à travers 58 wilayas, afin de protéger les citoyens des risques d'intoxication au monoxyde de carbone. Cette opération se poursuivra au cours de l'année à venir, en y associant les start-up et les fabricants locaux, tout en intensifiant les campagnes de sensibilisation pour garantir un usage sécurisé des équipements fonctionnant au gaz".