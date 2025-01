Sénégal: L'école « épargnée » en 2024 malgré la crise socio-politique

Dakar — Le secteur de l'éducation, régulièrement confronté à des crises liées à des grèves d'élèves et d'enseignants, a vécu une relative accalmie en 2024, aux termes de laquelle aucun dysfonctionnement majeur n'a été enregistré qui contraindrait, comme c'est souvent le cas, autorités et acteurs scolaires à s'investir pour « sauver » l'année scolaire.

Il y avait pourtant fort à craindre, au regard des tensions enregistrées depuis plusieurs années, une crise socio-politique quasiment sans précédent qui faisait de la présidentielle de 2024 la mère de toutes les batailles politiques.

Cette situation présageait de potentielles perturbations scolaires, d'autant que l'espace de l'école se trouvait déjà « pollué » par les violences sociopolitiques de mars 2021 et leurs lots d'incarcérations d'enseignants et d'élèves, suivies de marches et de grèves pour réclamer la libération des acteurs scolaires concernés.

« Il n'y a pas grand-chose à retenir de l'éducation pour 2024 du fait de la Coupe d'Afrique des nations (janvier) et de la crise sociopolitique que notre pays a connue. Les syndicats d'enseignants ont préféré taire leurs revendications », a confié le secrétaire général du Syndicat des enseignants libres du Sénégal (SELS), Amidou Diédhiou.

« Même si cette crise politique a failli conduire à des perturbations dans nos écoles, il faut reconnaître quand même que par la grâce de Dieu et la capacité de discernement des organisations syndicales, l'école a été épargnée », a-t-il dit.

Interrogé sur les faits marquants de 2024 dans le secteur de l'éducation, il a répondu : « Globalement, il n'y a pas grand-chose à retenir ».

« Du fait de la CAN et de la crise socio-politique que notre pays avait vécue, en tant que syndicat, nous avons préféré les taire nos revendications, bien qu'il y en avait, pour ne pas ajouter à cette crise une autre touche », a relevé le secrétaire général du SELS.

Entre temps, la politique et le sport avaient pris beaucoup de place dans la vie du pays, entre janvier et février, soit quelque trois mois après la rentrée d'octobre.

Suite à l'annonce du report de la présidentielle initialement prévue en février, à deux jours du démarrage de la campagne électorale, « des agissements ont voulu entraîner les syndicats d'enseignants, mais la plupart d'entre eux n'ont pas voulu suivre [cette tendance] », relève le syndicaliste.

« On a voulu faire dans le discernement, le distinguo entre politique et action syndicale », a insisté Amidou Diédhiou, ajoutant : »C'est à coup sûr ce qui a fait que l'école n'a pas été impactée et que la crise n'a pas été transportée au niveau de l'école ».

Pas grand-chose à retenir donc, même après l'installation du nouveau pouvoir en avril, les syndicats ayant préféré observer un temps d'attente, correspondant une période de grâce, en privilégiant le dialogue et la concertation.

L'analyse du syndicaliste a été corroborée par le président de l'Union nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal (UNAPEES), qui a fait part de la satisfaction de l'association qu'il dirige quant au déroulement des enseignements apprentissages.

« Nous n'avons pas connu de perturbations significatives », ce qui s'est traduit par l'organisation des examens et concours [comme prévu] avec l'implication des différents ministères », a dit Abdoulaye Fané.

Il s'y ajoute que le Conseil interministériel présidé par le Premier ministre avant la nouvelle rentrée scolaire d'octobre dernier a permis de prendre des « décisions majeures », selon M. Fané.

Pour rester dans cette dynamique, il a souhaité la tenue régulière de la réunion du comité de suivi et des comités techniques sectoriels, afin d'anticiper sur les questions pendantes telles que la situation des enseignants décisionnaires.

Il a aussi évoqué la dématérialisation des actes administratifs, insistant sur la nécessité d'une meilleure implication de la communauté sur les questions relatives à l'école

« Nous sommes dans un secteur où la réflexion et le dialogue sont au coeur de la prise de décision », a répondu le ministre lors de la cérémonie marquant le lancement de l'introduction de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire dès janvier.

Pour Moustapha Mbamba Guirassy, « les ajustements sont nécessaires, car l'école sénégalaise a une tradition de réformes audacieuses depuis 1962, et la construction de la société éducative nous y invite ».

Il considère que le secteur de l'éducation est « confronté à des défis qui touchent aux problèmes des rapports entre société et éducation, à l'équité, aux enjeux du numérique éducatif et de la transformation digitale, à la réforme curriculaire et aux adaptations nécessaires entre l'éducation et le travail ».

Selon Moustapha Guirassy, le ministère de tutelle « a montré sa volonté de rassembler toutes les énergies, toutes les intelligences pour connecter notre école à la société sénégalaise au regard de l'ambition du chef de l'État en faveur d'un capital humain de qualité, tout en souhaitant le déploiement de tout le potentiel d'apprentissage de nos élèves ».

Dans cette optique, un projet de société éducative décliné dans le référentiel « Sénégal Vision 2050 » vise à « faire évoluer positivement le secteur de l'éducation et de la formation vers l'excellence ».

Le débat sur l'interdiction du port de voile dans les écoles privées catholiques a toutefois marqué l'actualité du secteur de l'éducation en 2024, après une sortie du Premier ministre sur cette question.

Ousmane Sonko, présidant la cérémonie de remise du prix du Concours général, avait déclaré qu'aucun élève ne devrait être interdit d'école du fait de ses signes religieux, citant le port du voile. Il a par la suite pris un arrêté dans ce sens.

L'année 2024 a en outre coïncidé avec l'ouverture du lycée nation-armée pour la qualité (Lynaque) de Sédhiou (sud), dont les pensionnaires ont rejoint leur établissement le 4 novembre 2024. Ce modèle est appelé à être dupliqué à l'échelle du pays.