Congo-Kinshasa: Treize militaires des FARDC condamnés à mort à Lubero pour fuite devant l'ennemi, meurtre et pillage

Treize militaires des FARDC ont été condamnés mardi 31 décembre à mort pour fuite devant l'ennemi, meurtre et pillage par le tribunal militaire garnison de Butembo, siégeant en procédure de flagrance, lors d'une audience tenue dans l'enceinte de la commune de Lubero, au Nord-Kivu, rapporte l'Agence congolaise de presse.

« Sur les 23 militaires jugés en procédure de flagrance, treize militaires sont condamnés à la peine de mort pour meurtre, pillage pendant l'état de siège et lâcheté. Quatre autres sont condamnés pour des peines allant de 1 à 10 ans pour dissipation de munitions de guerre, violation de consignes et vol simple. Six autres sont acquittés faute des preuves et un dossier reconduit pour instruction », a prononcé le capitaine magistrat, le juge président du Tribunal militaire Byamungu Munanira, président du tribunal militaire de garnison de Butembo.

Pour sa part, le lieutenant Harris Kabundi Kabala, officier du ministère public a révélé à la presse à l'issue du verdict que c'était un procès purement pédagogique qui permettra aux autres militaires de se conformer.

« Nous avons présenté devant le tribunal militaire garnison de Butembo 23 prévenus à partir d'hier, parce qu'étant le parquet, notre rôle c'est de pouvoir rechercher les infractions et déférer les présumés coupables devant leurs juges naturels. Ça fait plus de trois décennies que notre pays, la RDC fait face à une agression rwandaise via le M23, et dans ce cadre il y a certains militaires sur la ligne de front qui se sont mal comportés, raison pour laquelle, en tant que parquet militaire, nous avons voulu remettre la discipline au sein de l'armée que nous avons déférés aujourd'hui les prévenus pour qu'ils répondent de leurs actes », a-t-il dit.

De son côté, la défense, a promis d'interjeter appel.

Ces audiences ont été tenues à une cinquantaine de kilomètres de la ligne de front entre les Forces armées de la RDC et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda.