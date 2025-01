Guinée: Affaire Aliou Bah - 'Le Président de la transition doit être mis hors de ce dossier', dixit Maître Pépé Antoine Lamah

À la sortie de la salle d'audience au procès du président du MoDeL, Aliou Bah ce mardi 31 décembre 2024, Maître Pépé Antoine Lamah, l'un des avocats de la défense livré ses impressions par rapport au déroulé de ce premier acte.

Selon lui, la défense a constaté que c'est une cabale organisée contre la personne de Mr Bah pour le faire taire.

<< Face aux affirmations de Mr Bah, on nous a jeté à la figure des supports audiovisuels qui ont été projetés dans la salle sur décision du tribunal. Malheureusement, nous avions écouté du début jusqu'à la fin. En aucun moment, aucune manière Mr Aliou Bah n'a prononcé le nom du Chef de l'État. En aucun moment il n'a offensé, encore moins diffamé le Président. Le Président de la transition doit être mis hors de ce dossier. Nous constatons que c'est une cabale organisée contre la personne de Mr Bah pour le faire taire en utilisant le fallacieux prétexte d'offense au Chef de l'État >>, a fait savoir l'avocat.

Il poursuit en laissant entendre qu'ils seront présents à l'audience prochaine pour plaider la relaxe de leur client.

<< Nous serons là à l'audience prochaine pour plaider non coupable et la relaxe de Mr Bah. Et nous espérons que le tribunal va jouir de la plénitude de son indépendance en décidant de suivre la défense du président du MoDeL. Le parquet a décidé de ne pas requérir, si non c'est lui qui nous poursuit. Mr Mamadou Aliou Bah a été arbitrairement détenu. Je pèse bien les mots à la Direction Centrale des Investigations Judiciaires de la Gendarmerie Nationale (DCIJGN), vous verrez au dossier de la procédure, il n'y a aucun procès verbal de garde à vue. Il n'y a aucun procès verbal de prolongement de garde à vue.

Et il n'y a également aucune réquisition du procureur de la République tendant à la prolongation de garde à vue. Donc, ce ministère public qui nous poursuit qui a apporté ses éléments de preuves qui ont été projetés dans la salle, vous dit qu'il n'est pas prêt pour requérir, c'est parce que simplement, il en a conscience que ce sont des accusations très légères et qu'au bout du fil, c'est la relaxe pure et simple de Mr Aliou Bah qui se dessine >>, a-t-il souligné.

À préciser que c'est des vidéos des différentes assemblées du parti MoDeL qui ont été projetées dans la salle. L'affaire est renvoyée au jeudi 2 janvier 2025 pour les réquisitions et plaidoiries.