Afrique: Aux quatre coins du continent, des habitants entre fêtes et bonnes résolutions pour 2025

De Dakar à Antananarivo, en passant par Yaoundé, Bangui, Abidjan, ou Goma, les équipes de RFI sont allées à la rencontre d'habitants du continent célébrant le passage à la nouvelle année et exprimant leurs espoirs et bonnes résolutions pour 2025. Reportages aux quatre coins de l'Afrique à écouter.

Qui dit nouvelle année dit festivités évidemment, mais aussi résolutions, ces décisions que l'on prend pour véritablement changer ou parfois se donner bonne conscience. Les Dakarois en prennent-ils ? Si oui, de quel genre et les appliquent-ils vraiment ?

«M'investir dans le sport», «arrêter de fumer», «changer de vie» : Les Dakarois ont de bonnes résolutions pour 2025... ou pas

À Yaoundé, ces résolutions pour 2025 tournent souvent autour de l'amélioration du comportement, des habitudes ou du mode vie.

«M'accorder plus de temps», «être moins passionné»: ce que pensent les Yaoundéens des bonnes résolutions pour 2025

Richard Onanena Dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), autre contexte et autres attentes : malgré la guerre et l'insécurité dans la ville de Goma, chef-lieu du Nord-Kivu, plus d'un million d'habitants ont fêté le Nouvel An. Des centaines de personnes étaient ainsi dans les rues, entre prières dans les églises et concerts marquant leur résilience et leur détermination à vaincre la peur due à la crise qui sévit dans cette région depuis plus de trois décennies.

À Goma, un réveillon où «pour l'année 2025, on souhaite avoir la paix»

Héritier Baraka Ambiance plus légère à Bangui où de nombreuses personnes ont passé le réveillon du Nouvel An en famille ou entre amis. Au Km5, dans le 3e arrondissement de la capitale centrafricaine, Ousmane Dida a par exemple décidé d'ouvrir ses portes à ses voisins du quartier pour le réveillon. L'occasion d'offrir un beau moment de partage et de communion pour bien débuter 2025.

À Bangui, un réveillon entre voisins autour d'un bon repas et de conversations animées

Rolf Steve Domia-leu À Madagascar, les Tananariviens, eux, se sont réunis par milliers sur l'avenue de l'Indépendance pour fêter ce passage à la nouvelle année. Le long de cette artère centrale de la capitale, les jeux de précision et stands de friandises ont fait le bonheur des enfants dans une ambiance de kermesse, tandis que les jeunes prenaient la direction des bars et boîtes de nuit.

Madagascar: avec la fête de l'indépendance, le Nouvel An fait partie des soirées incontournables pour les jeunes d'Antananarivo

Guilhem Fabry Enfin, en Côte d'Ivoire, le passage à la nouvelle année a été célébré avec éclat à Abidjan. Un feu d'artifice spectaculaire, offert à la population, a illuminé le ciel de la capitale économique pendant un quart d'heure : gerbes scintillantes et explosions de couleurs ont offert un moment magique et inoubliable.

À Abidjan, des spectateurs émerveillés par le feu d'artifice du 31 décembre 2024, «un moment inoubliable, à passer en famille» Abdoul Aziz Diallo