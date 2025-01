Afrique: Football africain - Les dix rendez-vous à ne pas manquer en 2025

L'année 2024 a livré son lot d'émotions avec la victoire de la Côte d'Ivoire à la CAN, la médaille de bronze du Maroc aux JO de Paris ou le sacre du Nigérian Ademola Lookman, Joueur africain de l'année. 2025 s'annonce encore plus riche avec notamment l'élection à la présidence de la CAF, la liste des pays qui vont représenter l'Afrique au Mondial 2026 et la CAN au Maroc. Voici les dix évènements à cocher dans votre agenda du foot africain en 2025.

Le tirage au sort de la CAN 2025 va ainsi lancer l'année 2025 du foot africain. Il aura lieu le 27 janvier à Rabat. Les 24 pays qualifiés vont connaître leurs adversaires et auront quasiment une année pour préparer leurs rencontres de poule. Le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria et la Côte d'Ivoire seront les six têtes de série. L'Angola, le Gabon, voire le Bénin dans le chapeau 3 et les Comores dans le chapeau 4 seront les équipes à éviter

Quelques jours plus tard, le 1er février, va s'ouvrir le CHAN 2025 qui aurait dû avoir lieu en 2024. Comme à chaque édition, le Championnat d'Afrique des nations traîne sa fragilité et son lot d'incertitudes ; les stades du Kenya pas encore prêts, le tirage au sort pas encore effectué... Cette fois encore, le CHAN sera marqué par les retraits de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye et de l'Égypte qui n'ont pas pris part aux qualifications. Seul le Maroc représentera l'Afrique du Nord donc dans une compétition qui s'annonce malgré tout passionnante. Le tenant du titre, le Sénégal, sera là, tout comme la RD Congo, recordman de victoires (avec le Maroc) avec deux CHAN (2009, 2016).

Dans la première quinzaine du mois mars aura lieu l'élection pour la présidence de la CAF. Élu, il y a quatre ans, au cours d'une élection particulière avec le retrait au dernier moment de ses concurrents, le Sud-Africain Patrice Motsepe devrait tranquillement rempiler. L'homme d'affaires qui aura 63 ans le 28 janvier prochain est le seul candidat à sa succession en effet. Pour le suspense, il faudra surtout regarder du côté de l'élection du comité exécutif.

Qui va succéder au Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang au palmarès du Prix Marc-Vivien Foé ? Au mois de mai prochain, le prix décerné par RFI/France24 au meilleur joueur africain de la Ligue 1 va se retrouver entre de nouvelles mains après le départ de l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille du championnat de France. Un Monégasque va-t-il le décrocher avec les bonnes performances en première partie de saison de Wilfried Singo (Côte d'Ivoire), Lamine Camara (Sénégal) ou Eliesse Ben Seghir (Maroc) ? À moins que le Parisien Achraf Hakimi, toujours bien placé, mais jamais gagnant, ne mette enfin tout le monde d'accord.

La Coupe du monde des clubs, nouvelle formule avec 32 équipes, va se jouer du 14 juin au 13 juillet 2025 avec quatre clubs africains engagés (Al Ahly, Espérance de Tunis, Mamelodi Sundowns et Wac Casablanca). L'inévitable club égyptien Al Ahly, recordman de victoires en Ligue des champions africaine (12) sera dans la poule de Palmeiras (Brésil), du FC Porto (Portugal) et de l'Inter Miami (États-Unis).

Quasiment au même moment, la CAN féminine se disputera au Maroc (5-26 juillet). Douze équipes vont aller à l'assaut de l'Afrique du Sud qui avait décroché son premier titre en 2022 au...Maroc. Ce sera une belle occasion pour les Lionnes de l'Atlas de prendre leur revanche sur les Banyana Banyana qui les avaient battues en finale. Le Nigeria, 11 titres sur 14 possibles, tentera aussi de redevenir l'ogre après sa CAN ratée en 2022 (quatrième).

L'un des événements les plus attendus de l'année aura lieu en octobre avec la fin des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 en zone Afrique. On connaîtra les neuf pays africains qualifiés (le dixième devra passer par un barrage) pour le Mondial américain, qui va se jouer pour la première avec 48 pays. Après quatre journées, l'Égypte, la RDC, le Rwanda, le Cameroun, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la Tunisie, et les Comores sont en tête de leur groupe...

Et si...Mohamed Salah devenait le deuxième joueur africain à décrocher le Ballon d'Or 2025 en octobre prochain ? L'attaquant égyptien marche sur l'eau avec Liverpool depuis le début de la saison au moment où ses principaux concurrents (Mbappé, Haaland, Vinicius), ont un peu de mal à tenir le rythme. Il faudra sans doute au Pharaon deux titres majeurs, comme la Premier League et la Ligue des champions, pour que tout un continent commence à rêver d'un successeur à George Weah.

En tout cas, Ballon d'or ou pas, Salah a déjà de fortes chances de gagner une troisième fois le titre de Joueur africain de l'année après 2017 et 2018, mais il faudra certainement se méfier du Marocain Achraf Hakimi à quelques jours de la CAN qui va se dérouler chez lui. En même temps, au début de l'année 2024, qui aurait parié sur le sacre du Nigérian Ademola Lookman ?

L'apothéose de l'année 2025 du foot africain sera la CAN même si la finale va se jouer le 18 janvier...2026. Au Maroc, la compétition promet avec de gros prétendants au titre. Les Lions de l'Atlas voudront faire comme la Côte d'Ivoire et être couronnés chez eux, 50 ans après leur premier et unique sacre. Le Sénégal sera revanchard après avoir perdu son titre, la RD Congo, ambitieuse avec une belle génération, et l'Algérie motivée à l'idée de remporter le trophée sur la terre de son meilleur ennemi.

C'est dans un an, d'ici là, il y aura de quoi faire avec un calendrier du foot africain bien rempli pour 2025...