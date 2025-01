Maroc: Taza - Un dispositif de sécurité exceptionnel à l'occasion du Nouvel An

Taza — La préfecture de police de Taza a pris, mardi, des mesures proactives exceptionnelles pour accompagner les festivités Nouvel An 2025.

A cet égard, la préfecture de police a mobilisé ses éléments pour renforcer la sécurité dans toute la ville et assurer la fluidité de la circulation, dans le cadre d'une stratégie préventive visant à maintenir l'ordre public et à protéger les citoyens et leurs biens.

Ces mesures, qui s'inscrivent dans le cadre des efforts visant à renforcer le sentiment de sécurité des résidents et des visiteurs de la ville, comprennent le déploiement des éléments de sûreté dans les quartiers résidentiels, sur les axes routiers et à proximité des installations vitales, ainsi que l'intensification des patrouilles sur le terrain dans diverses zones.

Dans une déclaration à la MAP, le commandant de la sécurité provincial et chef du corps urbain de sûreté à Taza, Hachem Ait Al Majdoub, a indiqué que ces mesures s'inscrivent dans le prolongement des plans sécuritaires précédents, un programme solide ayant été mis en place pour garantir que les célébrations du Nouvel An se déroulent dans une atmosphère optimale, l'accent étant mis sur la prévention de la criminalité et la garantie de la sécurité des citoyens et des touristes.

La préfecture de sûreté de Taza a déployé l'ensemble de ses moyens humains et logistiques disponibles pour activer un plan de sécurité complet qui comprend le déploiement généralisé du personnel de sécurité dans tous les espaces de la ville, a-t-il fait savoir.

Ces mesures de sécurité resteront en vigueur jusqu'à mercredi matin, a ajouté le même responsable.

Des équipes spécialisées ont été mises en place pour gérer les flux de foule et intervenir rapidement dans les situations d'urgence, en coordination avec les autorités locales et les services d'urgence, a relevé M. Ait Majdoub.