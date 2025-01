Algérie: Le ministre de la Communication présente ses condoléances suite au décès de l'ingénieur du son à la station régionale de la télévision à Béchar

ALGER — Le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, a présenté mardi ses sincères condoléances suite au décès de l'ingénieur du son à la station régionale de la télévision algérienne à Béchar, Rached Ben Chiha.

"Suite au décès de l'ingénieur du son à la station régionale de la télévision à Béchar, Rached Ben Chiha, le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, présente ses sincères condoléances et ses sentiments de sympathie à la famille du défunt et à toute la famille médiatique de la télévision algérienne, implorant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt sa miséricorde et son pardon, et de prêter patience et réconfort aux siens. +A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons+", lit-on dans le message de condoléances.