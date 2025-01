Cote d'Ivoire: Programme jeunesse du gouvernement - La construction d'une cité de l'innovation sera lancée

Le message de nouvel an du chef de l'Etat, Alassane Ouattara a été riche. S'adressant le mardi 31 décembre 2024 à la jeunesse, le président de la République a annoncé la construction d'une Cité de l'Innovation et de la Culture. « Nous lancerons en 2025, la construction d'une Cité de l'Innovation et de la Culture. Cette cité va intégrer et regrouper dans un lieu unique des infrastructures technologiques de dernière génération », a-t-il dit.

Selon Alassane Ouattara, cette cité intégrera des incubateurs de start-up, ainsi que des espaces dédiés à la création et à la promotion des arts et de la culture. Expliquant que le programme jeunesse du gouvernement s'inscrit aussi dans ce cadre et il a déjà permis à des milliers de jeunes d'en bénéficier. « Par ailleurs, le dynamisme des secteurs de la culture, du tourisme et du numérique offre des possibilités énormes en matière de création d'emplois et d'amélioration des conditions de vie des jeunes », a-t-il fait savoir.