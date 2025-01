Maroc: Fès - Un dispositif sécuritaire renforcé pour les célébrations du Nouvel An 2025

Fès — À l'occasion des célébrations du Nouvel An 2025, la préfecture de police de Fès a mis en place un dispositif sécuritaire rigoureux et complet pour assurer le bon déroulement des festivités et garantir la sécurité des habitants et des visiteurs de la cité spirituelle du Royaume.

Dans une déclaration à la MAP, le préfet de Police de Fès, Mohamed Ou Alla Ouhtit a indiqué que ce plan mobilise l'ensemble des unités de sécurité pour assurer un suivi efficace des célébrations et maintenir l'ordre public.

"Nous serons présents partout et nous assurerons la fluidité de la circulation sur les différents axes, tout en sécurisant les hôtels, restaurants et grandes surfaces", a-t-il affirmé. Le préfet a précisé que les unités de sécurité seront déployées dès les premières heures des festivités et resteront mobilisées jusqu'au lendemain matin, couvrant tous les quartiers et axes de la ville.

"Notre objectif est que chaque citoyen et visiteur de Fès se sente en sécurité, que la police soit proche d'eux et qu'elle soit en mesure de répondre à toute éventualité", a-t-il souligné.

Ce dispositif inclut une présence policière renforcée dans les zones à forte affluence, notamment les quartiers populaires et résidentiels, les grandes artères, ainsi que les points sensibles aux entrées et sorties de la ville. Des brigades cynotechniques ont également été mobilisées pour renforcer les barrages judiciaires et assurer une surveillance optimale.

Grâce à ce dispositif sécuritaire exceptionnel, les autorités entendent offrir un environnement sûr et serein pour permettre aux Fassis et aux visiteurs de fêter le Nouvel An dans les meilleures conditions, tout en respectant les règles de l'ordre public.