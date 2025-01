Maroc: Marrakech - Un dispositif de sécurité spécial pour le bon déroulement des festivités du Nouvel an

Marrakech — Un dispositif spécial a été déployé par la Préfecture de Police de Marrakech afin de garantir le bon déroulement des festivités du Nouvel an et d'assurer une meilleure sécurisation de ces fêtes dans la Cité ocre qui demeure une destination privilégiée aussi bien des Marocains que des touristes étrangers en cette fin d'année.

Ainsi, l'ensemble des moyens logistiques et humains ont été mobilisés par la Préfecture de Police au niveau du territoire de la première destination touristique du Royaume en vue de favoriser une atmosphère de quiétude et de veiller à la sécurité des citoyens et des visiteurs, et à la protection de leurs biens en cette période exceptionnelle.

Cette vigilance, qui illustre la forte mobilisation constante, le dévouement et l'abnégation dont font preuve les éléments de la sûreté et des forces de l'ordre à Marrakech en répondant à l'appel du devoir, s'est traduite à travers une approche proactive avec à la clé un plan de sécurité très strict et une batterie de mesures rigoureuses prises au niveau des principaux axes, quartiers et zones touristiques de la ville pour renforcer le sentiment de sécurité et sécuriser ces festivités de la dernière soirée de l'année.

Conformément aux Directives de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), la préfecture de Police de Marrakech s'est employée pour assurer la couverture de l'ensemble du territoire de la ville, à travers la mobilisation d'unités fixes et mobiles afin de garantir la sécurité de l'ensemble de la ville et de ses axes névralgiques, tout en mettant ses différents éléments au service de la quiétude des citoyens et des touristes.

Dans une déclaration à la presse, à cette occasion, le chef du service préfectoral des renseignements généraux, le commissaire divisionnaire Lahcen Bougarne, a indiqué que la Préfecture de Police de Marrakech, consciente de l'importance d'assurer la sécurité des festivités du Nouvel An dans la ville ocre, qui constitue une destination touristique mondiale, a mobilisé tous les moyens humains et logistiques nécessaires afin de garantir le bon déroulement de ces fêtes dans un climat empreint de quiétude, conformément aux directives de la DGSN.

Il a, dans ce sens, souligné la forte mobilisation de l'ensemble des services de la Sûreté nationale pour assurer la sécurité dans les espaces publics, à travers le déploiement des forces de sécurité relevant de ladite Préfecture au niveau des différents quartiers et artères, à l'entrée et la sortie de la ville ainsi qu'au niveau de toutes les zones touristiques, les places publiques et les lieux de culte.

De son côté, le chef d'état-major des corps urbains par intérim, le commandant divisionnaire Abdellatif Kardad, a affirmé que la préfecture a mis en place, en cette circonstance exceptionnelle, un plan de sécurité très rigoureux pour la couverture des principaux axes de la ville, la bonne gestion de la fluidité du trafic et la réponse avec célérité aux appels des citoyens via la ligne 19.

Il a, d'autre part, mis en avant le rôle crucial de la salle de commandement et de coordination, qui supervise les festivités et assure l'orientation des unités de sécurité pour mener leurs interventions avec la rapidité et l'efficacité requises et, partant, garantir le bon déroulement des fêtes.

Une tournée effectuée par une équipe de la MAP à travers les principales artères et zones touristiques de Marrakech a permis de constater de visu le déploiement et la présence en force des éléments de la Sûreté nationale, créant ainsi une atmosphère de quiétude et un sentiment de sécurité aussi bien parmi les Marrakchis que les visiteurs de la Cité ocre.

En effet, fidèles à leur engagement en pareille circonstance, les éléments de la Sûreté nationale de Marrakech, animés par un sens élevé du devoir, ne ménagent aucun effort pour mener à bien cette noble mission et assurer ainsi le bon déroulement des festivités de fin d'année dans une ambiance chaleureuse et festive.