Afrique: Athlétisme - L'Éthiopie en tête du palmarès de la Saint Sylvestre de Luanda

Luanda — Les athlètes éthiopiens, avec plus de 10 trophées, continuent d'être en tête du palmarès de la Corrida de fin d'année Saint Sylvestre de Luanda, qui aura lieu mardi, dans la capitale angolaise.

Sur un total de 18 trophées, chez les hommes, les exploits consécutifs de Berhanu Guirma, en 1979, 1980, 1981 et 1982, ont contribué à l'hégémonie des coureurs éthiopiens. Dans la catégorie féminine, on en compte huit titres au total, lancés par Tigist Moreda, en 1989 et 1991.

Après les Éthiopiens, les Angolais ont remporté 15 victoires, la première étant celle d'Isidro Louro, en 1954, et la dernière, en 2000 et 2003, de João Ntyamba. Ana Isabel a inscrit son nom à la course traditionnelle de fin d'année une fois, en 2003.

Le Portugal, avec cinq conquête, l'Afrique du Sud, quatre, le Zimbabwe, le Kenya, trois, le Mozambique et la Russie - à l'époque l'Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS), deux, et la Namibie, avec un, font partie de la liste restreinte.

La course de 10 kilomètres n'a été interrompue qu'à deux reprises, en 1961 et 1978.

En 2021, elle a été exceptionnellement disputée en mars 2022, en raison de la pandémie de Covid-19. L'édition a été remportée chez les hommes par Raphael Olekei (Kenya) et chez les femmes par l'Angolaise Ernestina Paulino.