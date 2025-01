Maroc: Dakhla - Forte mobilisation de la sûreté régionale à l'occasion du nouvel an

Dakhla — Les services de la sûreté régionale de Dakhla ont mobilisé l'ensemble de leurs ressources humaines et logistiques pour veiller à la sécurité et à la sûreté des citoyens, à l'occasion du passage au nouvel an.

Ainsi, les différentes unités et brigades de la sûreté régionale de la ville, ont pris une batterie de mesures préventives et proactives pour assurer une meilleure sécurisation des festivités du nouvel an et veiller à la quiétude et à la sûreté des citoyens et de leurs biens.

Ce dispositif sécuritaire, qui s'inscrit dans le cadre d'une stratégie sécuritaire anticipative, repose sur la mobilisation de tous les éléments de la sûreté régionale et leur déploiement au niveau de tous les quartiers et axes routiers.

Dans une déclaration à la presse, le Chef de la sûreté régionale à Dakhla, Said Berhou, a indiqué que "dans le cadre du passage au nouvel an, les services de sûreté de Dakhla ont mobilisé, comme à l'accoutumé, l'ensemble de ses moyens humains et matériels pour assurer un accompagnement sécuritaire efficient de ces célébrations".

"Cette année, des mesures sécuritaires ont été entamées depuis plus de deux semaines pour que les festivités du nouvel an se déroulent dans de bonnes conditions", a fait remarquer M. Berhou, notant que des directives ont été données à tous les services de la sûreté régionale de Dakhla pour l'application de la stratégie adoptée par la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) dans le plein respect des droits de l'Homme.

De même, il a fait savoir qu'il a été procédé au renforcement du contrôle au niveau des barrages fixes et mobiles, et à la mobilisation de l'ensemble des éléments de sûreté dans le cadre de patrouilles mobiles et pédestres dans les différents quartiers et rues de la ville, ajoutant que des instructions ont été données à tous les corps, afin de faire appliquer la loi de manière stricte et rigoureuse.