Maroc: M. Baitas présente les mesures visant l'amélioration de la situation financière et administrative des fonctionnaires de l'Administration pénitentiaire et de la réinsertion

Rabat — Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a présenté, mardi à la Chambre des conseillers, les mesures relatives à l'amélioration de la situation financière et administrative des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion.

Le gouvernement a approuvé ces nouvelles mesures dans le cadre du projet de décret portant statut particulier des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion qu'il a récemment adopté, dans le but de motiver ces fonctionnaires à adhérer davantage dans le développement des établissements pénitentiaires, a indiqué M. Baitas en réponse à une question orale sur l'amélioration de la situation financière du personnel pénitentiaire.

Ces mesures comprennent notamment la révision de la nomenclature et de la classification des cadres et grades des fonctionnaires de la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), a-t-il précisé.

Conformément aux dispositions du nouveau statut, la corps de fonctionnaires de ladite administration se compose désormais du cadre de surveillant pénitentiaire, en plus de celui de commandant pénitentiaire, a fait savoir le ministre.

Le système de promotion a été révisé, à travers la mise en place de critères de mérite, de rendement et de valeur professionnelle qui reposent sur la hiérarchisation des cadres et des grades de l'administration pénitentiaire.

Il a également évoqué la possibilité d'intégrer les fonctionnaires relevant des cadres communs entre ministères, sur leur demande, et le recrutement de médecins et d'ingénieurs au sein de l'administration pénitentiaire.

Les nouvelles mesures incluent également la rationalisation de la gestion des carrières administratives ainsi que l'amélioration des processus de recrutement, de formation, de titularisation et de discipline, conformément à la nature des engagements professionnels de ce corps, a précisé le responsable gouvernemental.

Par ailleurs, il a indiqué que le nouveau statut prévoit une révision complète du système d'indemnités, à la faveur de l'augmentation des salaires des fonctionnaires du secteur, soulignant que ces mesures portent également sur la promotion des oeuvres sociales pour les fonctionnaires du secteur.

Ce statut intervient dans le contexte des nouveaux défis et dynamiques législatives au Maroc, notamment après l'adoption de la loi n°10.23 portant organisation et gestion des établissements pénitentiaires, et de la loi n°43.22 relative aux peines alternatives qui "imposent une mobilisation totale des fonctionnaires du secteur et un engagement sérieux, ferme et renouvelé dans l'application de la loi, afin de renforcer le rôle sécuritaire et de réinsertion des établissements pénitentiaires et de mettre en oeuvre les divers programmes gouvernementaux", a-t-il conclu.