Tunisie: Maddouri reçoit le rapport annuel 2023 du Comité général de contrôle des dépenses publiques

Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a reçu, mardi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, une délégation du Comité général de contrôle des dépenses publiques (CGDP) conduite par la présidente de cette institution, Kaouther Néji, qui lui a remis le rapport annuel portant sur les activités du Comité au titre de l'année 2023.

Le chef du gouvernement a salué les efforts déployés par le Comité des dépenses publiques visant à accroître l'efficience des dépenses publiques, soulignant que le développement du système de suivi, d'inspection et d'audit dans le secteur public s'inscrit dans le cadre de la vision du Président de la République.

Cette vision, a-t-il poursuivi, vise à renforcer le système de contrôle des finances publiques et à soutenir les efforts des structures étatiques dans la lutte contre la corruption et tend à consacrer les principes de gouvernance, de transparence et de bonne gestion des deniers publics.

Il a, également, souligné l'importance de la gestion, de la gouvernance et du contrôle des fonds publics conformément à des approches qui tiennent compte de la conciliation entre les exigences du travail de contrôle et son efficacité, d'une part, et la mise en oeuvre des programmes et politiques publiques et la stimulation du développement, notamment à travers l'accélération du rythme de réalisation des projets publics et la concrétisation des aspirations et attentes des citoyens et des institutions, d'autre part.

Au cours de la réunion, le chef du gouvernement a souligné l'importance de faire le suivi des recommandations contenues dans les rapports annuels des organes de contrôle, de surmonter les problèmes relevés, d'oeuvrer à renforcer l'autonomie et le professionnalisme des organes de contrôle et de moderniser leurs moyens d'action et leurs conditions de travail afin de leur permettre d'accomplir au mieux leurs tâches.

Le rapport comporte une présentation de l'activité du Comité général de contrôle des dépenses publiques lors de l'exécution des budgets publics en 2023 ainsi qu'un exposé de la mission de contrôle de cette institution et les indicateurs-clés afférents de son activité au titre de l'année 2023.