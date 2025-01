Afrique du Nord: IPv6 - La Tunisie en tête devant le Maroc et l'Algérie

Avec un taux d'adoption de l'IPv6 atteignant 17 %, la Tunisie se positionne en tête de la transition numérique en Afrique du Nord, selon les données de stats.labs.apnic.net. Cette avancée place la Tunisie bien devant ses voisins, le Maroc (3,2 %) et l'Algérie (0,8 %), et marque une étape significative dans la modernisation de son infrastructure numérique.

Ooredoo Tunisie se distingue particulièrement avec 38 % de son trafic en IPv6, suivie de Tunisie Telecom avec 35 %. Les autres opérateurs, Topnet et Orange Tunisie, affichent respectivement 8 % et 6 % de trafic IPv6. Cette adoption croissante de l'IPv6 offre de nombreux avantages, notamment une meilleure performance réseau, la résolution de la pénurie d'adresses IP, et une sécurité renforcée grâce à l'intégration native du protocole IPsec.

L'IPv6 constitue également la base nécessaire au développement de technologies futures comme la 5G, l'Internet des objets (IoT) et le cloud computing. Ces avancées permettent à la Tunisie de se positionner en tant que pionnière en Afrique du Nord dans l'ère numérique.

Il est à noter que le site « stats.labs.apnic.net » appartient à APNIC et offre des statistiques détaillées sur l'Internet, notamment sur la distribution des adresses IP, le routage et la performance des réseaux mondiaux. Il est destiné aux chercheurs et ingénieurs réseau pour suivre et analyser les données relatives à l'Internet.