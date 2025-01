Maroc: Laâyoune - Un dispositif de sécurité exceptionnel pour le bon déroulement des festivités du Nouvel an

Laâyoune — Des mesures exceptionnelles ont été prises, mardi après-midi, par les services de la Sûreté nationale de Laâyoune, à l'occasion de l'avènement du nouvel an 2025, afin de veiller à la fluidité de la circulation et de renforcer la sécurité dans la ville.

Ainsi, la préfecture de police de Laâyoune n'a ménagé aucun effort pour la mobilisation optimale de toutes ses ressources humaines et logistiques, en mettant en place une série de mesures pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens en cette circonstance exceptionnelle, notamment via le déploiement des éléments de la police dans différents axes et quartiers de la ville.

Les services de sûreté ont également mis en place des barrages judiciaires et administratifs, ainsi que des points de contrôle aux abords et aux entrées de la ville, à travers notamment le recours à un processus intensif de pointage et de vérification de l'identité des usagers de la route, en vue d'assurer une couverture sécuritaire complète lors de cette nuit exceptionnelle.

Au sein de la caserne du Groupement mobile de maintien de l'ordre, les responsables de la sûreté, en présence du préfet de police de Laâyoune, Hassan Abou Dahab, ont procédé aux derniers préparatifs avant le déploiement du dispositif sécuritaire conformément à un plan de sécurité strict et rigoureux.

Dans une déclaration à la presse, l'adjoint au Préfet de police de Laâyoune, El Habib Tiabi a souligné que toutes les mesures et dispositions nécessaires pour garantir le bon déroulement des festivités du Nouvel an ont été prises dans des conditions normales.

Dans cette lignée, M. Tiabi a relevé que la préfecture de police de Laâyoune a mis en place un plan sécuritaire bien ficelé, pour assurer une large couverture sécuritaire au niveau de tous les carrefours et axes de la ville, dans le but d'assurer la fluidité de la circulation, et de renforcer le sentiment de sécurité chez les citoyens, les étrangers et les visiteurs de la ville.