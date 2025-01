Ile Maurice: Les coups de coeur des Mauriciens en 2024

Alors que l'année 2024 a touché à sa fin, les Mauriciens ont une fois de plus montré leur passion et leur diversité musicale à travers une sélection de morceaux qui ont fait vibrer l'île tout au long de l'année, que ce soit dans le registre local, international ou Bollywood. Retour sur les titres qui ont marqué cette année, en particulier ceux qui ont conquis le coeur des Mauriciens.

Catégorie locale : un mélange de rythmes et d'émotions

Dans la catégorie locale, plusieurs artistes ont su captiver le public mauricien cette année. The Prophecy avec Respe a été un véritable coup de coeur. Ce morceau, empreint de profondeur et d'engagement, a trouvé une résonance particulière auprès des jeunes, appelant au respect et à l'unité. AnonYm, avec son titre Ti Roland, a également fait forte impression, mêlant tradition et modernité dans un style qui séduit un large public.

Un autre favori incontestable a été Bilygane et Dj Wayn avec leur morceau Ki zot problem, qui a tourné en boucle aux quatre coins de l'île... Puis, l'on retrouve également Bigg Frankii et Wave Empire Music avec 2 in a Million, un morceau énergique qui a occupé les dancefloors. De plus, des artistes comme Rubben Ricco (Zardin mo l'amour) et Sayaa (Bann Tipti) ont continué de séduire avec leurs sons, qui ont apporté une touche contemporaine.

Bon manze des Zilwa, un hommage vibrant à la tradition séga, a également été très apprécié, tout comme le dynamique Tanguer de Missty, Jason Heerah et Otentik Groove. L'année a également vu une explosion de créativité avec des titres comme Kifer Mwa de Denzel, Swanki, Sebby et Wave Empire Music notamment...

******

Une année marquée par l'unité musicale

Au final, 2024 a été une année marquée par une grande diversité musicale où les Mauriciens ont su s'ouvrir à des influences mondiales tout en restant fidèles à leurs racines locales. Que ce soit dans le domaine du séga, de la musique urbaine, du reggae ou du Bollywood, la richesse des choix musicaux cette année témoigne d'un goût prononcé pour la variété et la qualité.

À travers ces coups de coeur musicaux, les Mauriciens ont une fois de plus prouvé leur capacité à apprécier et à célébrer les sons du monde entier, tout en gardant une affection particulière pour les talents locaux qui continuent de briller sur la scène internationale.

******

Catégorie Bollywood : des mélodies qui résonnent

Côté Bollywood, 2024 a été une année riche en succès musicaux. Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiyaa, un titre captivant, s'est rapidement imposé comme l'une des chansons les plus écoutées. Badshah featuring Payal Dev avec Zaalim a également été un hit incontournable, avec des beats puissants, idéal pour les soirées festives.

Les fans de Bollywood ont également été séduits par Sohni Lagdi de Yudhra. De même, des chansons comme Tauba Tauba de Bad Newz et Haste Haste de Phir Hasseen Dilruba ou encore Aaj ki raat de Stree 2 ont rencontré un immense succès auprès du public mauricien qui apprécie toujours les mélodies indiennes rythmées.

L'univers Bollywood a également été bien représenté par des titres comme Mirza de Maidaan et Jaana Samjho Na de Bhool Bhulaiyaa 3, des morceaux qui ont su captiver les Mauriciens avec leurs arrangements musicaux comme on les aime...

******

Catégorie internationale : les hits mondiaux en tête de liste

En ce qui concerne la scène internationale, l'année a été marquée par des collaborations mémorables et des hits qui ont résonné bien au-delà des frontières. Le titre Coco de Guy2Bezbar en featuring avec Tayc a été un incontournable, véritable hymne de l'année, séduisant les Mauriciens avec son mélange de rythmes tropicaux et de pop.

Un autre hit mondial qui a fait sensation à Maurice est Die with a Smile de Bruno Mars featuring Lady Gaga. Cette chanson a conquis les charts mondiaux, Asake featuring Travis Scott avec leur collaboration Active a été un autre moment fort de l'année, avec une montée en puissance qui a captivé les fans de musique urbaine et d'afrobeat. La collaboration entre Aya Nakamura et Ayra Starr avec Hype a également marqué l'année, apportant une touche de féminité et de puissance à la scène musicale.

Des artistes comme Texas Hold'em de Beyoncé et Espresso de Sabrina Carpenter ont également retenu l'attention des Mauriciens...