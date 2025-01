Ile Maurice: Kapil Reesaul out, Yagianath Rosunee nommé «Officer in charge»

Après la tentative de suicide de son ex-Head of Procurement le lundi 23 décembre et une plainte consignée à la Financial Crimes Commission (FCC, ex-ICAC) deux jours plus tard par l'actuel Head of Service Management pour dénoncer certaines maldonnes, Kapil Reesaul a soumis sa démission en tant que Chief Executive Officer (CEO) de Mauritius Telecom (MT).

La nouvelle a été annoncée par le biais d'un communiqué publié par MT le mardi 31 décembre. MT précise que la démission de Kapil Reesaul a pris effet le jour même et a remercié, dans le document publié, l'ancien CEO, qui avait été nommé à la suite du départ de Sherry Singh en 2022, en lui souhaitant le meilleur pour ses futures aventures. C'est ainsi Yagianath Rosunee qui a été nommé Officer in charge de MT.

Pour rappel, Ravi Boolakee, Head of Service Management, qui compte 33 années de service au sein de MT, s'était rendu le mardi 24 décembre dans les bureaux de la FCC, à Réduit, pour porter plainte contre le CEO Reesaul et dénoncer certains agissements qu'il qualifie d'illégaux et qui se seraient produits depuis l'arrivée de ce dernier.

Ravi Boolakee avait également invité les autres employés de MT à suivre sa démarche pour dénoncer toutes les manoeuvres dont ils auraient été victimes ou auxquelles ils auraient été contraints, par un tiers, de participer.