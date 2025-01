Soudan: Al-Eaysir - Le jour de l'indépendance est un renouveau de nos valeurs nationales

Le ministre de la Culture et de l'Information et porte-parole du gouvernement, Khalid Ali Al-Eaysir, a déclaré que le jour de l'indépendance est un renouveau de nos valeurs nationales indestructibles et une affirmation que le Soudan restera libre et fier, quels que soient les défis.

Il a ajouté, dans un message à cette occasion, "Le soixante-neuvième anniversaire de l'indépendance du Soudan survient à un moment critique, alors que la nation retrouve son éclat et son histoire glorieuse et renouvelle l'ancienne alliance de fierté et les valeurs de dignité".

Al-Eaysir a ajouté que c'est une occasion dans laquelle la détermination, l'esprit de cohésion et la capacité à relever les défis sont renouvelés, affirmant que le peuple soudanais reste fidèle à ses droits à la liberté et à la dignité, et ne s'affaiblit ni ne se laisse vaincre par aucun agresseur pécheur.

« L'expérience de l'indépendance a été déterminante dans l'histoire de notre nation, et au fil des années, le peuple soudanais a incarné les plus belles significations d'unité et de sacrifice pour sa patrie », a déclaré le ministre, ajoutant : « Avec l'avènement de ce grand jour, nous nous souvenons des sacrifices des martyrs et des héros qui ont fait de ce jour une réalité célébrée par les générations successives. »

Al-Eaysir a déclaré : « Le Jour de l'Indépendance n'est pas seulement une commémoration passagère, mais plutôt un renouvellement de nos valeurs nationales et une affirmation que le Soudan restera libre et fier, quels que soient les défis. » Il a ajouté : « Un salut de révérence à nos forces armées et à toutes les forces régulières, forces conjointes et forces mobilisées qui se sont unies pour protéger cette chère patrie. ».

« Chaque année, le Soudan est libre, indépendant, fier et prospère, et son peuple est cohésif et capable de relever tous les défis », a-t-il conclu.